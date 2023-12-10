Фінансова допомога: як отримати виплату 5800 гривень від ООН

Громадяни України, які відповідають певним критеріям можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Зокрема, батьки-одинаки та сім’ї, які опікуються прийомними дітьми.

Благодійний фонд "Право на захист" проводить збір даних на отримання фінансової допомоги від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє видання "На пенсії".

За інформацією благодійного фонду, "Право на захист" є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу.

Хто може отримати грошову допомогу від ООН

Виплати надаються тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій і має щомісячний дохід не вище 5400 гривень на людину. За даними фонду, заявники, які зареєструвалися у період з 1.10.23 до 31.12.23, отримають виплати по 3600 гривень і додатково для підготовки до зимового періоду по 2220 гривень на кожного члена сім’ї на 3 місяці.

Подати заявку можуть громадяни України, які відповідають наступним критеріям:

батьки-одинаки, які піклуються про неповнолітніх дітей віком до 18 років та/або людей, старших за 55 років;

сім’ї літніх людей, старших за 55 років;

сім’ї, які доглядають за особами з особливими потребами;

сім’ї, які опікуються прийомними дітьми.

Як подати заявку на грошову допомогу від ООН

Щоб подати заявку на отримання допомоги від ООН потрібно підготувати та подати наступні документи:

індивідуа́льний податковий номер платника податку (ІПН);

документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО;

IBAN банківської картки заявника;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що засвідчує факт опіки над дитиною;

документ про інвалідність чи хронічне захворювання (посвідчення або медична довідка).

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що в Україні зріс максимальний розмір пенсій для отримання допомоги від ООН. Зростання із 3 тисяч гривень до 3 250 гривень відбудеться за рахунок коштів ВПП ООН.