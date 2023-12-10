Трудові відносини в умовах воєнного стану: що потрібно знати про робочий час і відпочинок

В період воєнного стану тривалість робочого часу можуть збільшити до 60 годин на тиждень для працівників у певних сферах. На цей період вихідні можуть зменшити до 24 годин на тиждень.

Воєнний стан вплинув на всі сфери життя українців, у тому числі на організацію трудових відносин. Трудове законодавство в цих умовах має забезпечити баланс між потребами держави, роботодавців та інтересами працівників, повідомляється на вебсайті "Безоплатна юридична допомога".

Юристи зазначають, що нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати. Це роботодавцям дозволяє ч. 1 ст. 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03. 2022 р. № 2136-IX.

До 40 годин на тиждень — скорочений робочий час, передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати. Роботодавець визначає час початку й закінчення щоденної роботи (зміни).

Якщо раніше працівники мали відпочивати щонайменше 42 години поспіль щотижня, на період воєнного стану вихідні можуть зменшити до 24 годин.

Додатково скасовуються:

заборона роботи у вихідні дні;

скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих і вихідних днів;

перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем;

обмеження для понаднормових робіт.

Також, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, то роботодавець може відмовити у наданні будь-якого виду відпусток. Але роботодавець не може відмовити у наданні відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Крім цього, у період дії воєнного стану дозволяється праця жінок за їхньою згодою на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Такі дії не можуть бути застосовані до вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року.

Раніше, 29 листопада повідомлялося, що в Україні запроваджують програму покращення продуктивності.