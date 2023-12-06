Тарифи на газ під час опалювального сезону: у "Нафтогазі" розповіли, чи зміниться ціна

Строки запровадження реформи ринку енергії залежатимуть від рішення України та фактичної ситуації, що складається всередині країни, розповів голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що ціна на газ не зміниться під час опалювального сезону. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільні. І "Нафтогаз" зі свого боку це підтверджує", — сказав Олексій Чернишов.

Він зазначив, що реформа і запровадження ринку енергії в Україні є неминучими. Для індустрії, її розвитку та стабільності важливо, аби це відбулося раніше, ніж пізніше. Зі слів Чернишова, потрібно враховувати ситуацію з війною, стабільність чи інші процеси. Пріоритетом "Нафтогазу" є те, аби споживачі були захищеними.

Олексій Чернишов розповів, що у звіті Європейської комісії, який був оприлюднений у листопаді, йдеться про лібералізацію цін на газ та електроенергію.

"Є відомий всім нам документ (пріоритетні умови США для фінансової підтримки України — ред.) про очікування з точки зору реформ, де також чітко визначена лібералізація цін на електроенергію та газ", _ наголосив він.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" додав, що строки запровадження реформи ринку енергії залежатимуть від рішення України та фактичної ситуації, що складається всередині країни.

30 листопада в пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що послуги газомережі можна оплатити в терміналах "Ощадбанку". Користувачам не потрібно чекати на паперові рахунки.

Нагадаємо, 29 листопада народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, що протягом опалювального сезону ціни для населення на електроенергію не зміняться. За його словами, уряд обговорював тарифи для населення, проте це буде окремою розмовою після зими.

Того ж дня Фокус писав, що в грудні зростуть витрати українських домогосподарств на електроенергію. Це можливе через те, що зимою багато людей використовує обігрів електричними пристроями або кондиціонерами.