Купувати, продавати, притримати? Що і чому відбувається з валютним курсом у грудні

Національний банк провів черговий етап валютної лібералізації. Тим часом, експерти зазначають – зараз все вирішує міжбанк. Дефіциту готівки немає, а громадяни перед Різдвом частіше продають долари, ніж купують. І як це все вплине на курсові коливання протягом грудня?

Валютно-курсові гойдалки в Україні, схоже, під кінець року можуть послабитися, але про зміцнення курсу гривні не йдеться: станом на 7 грудня, долар в обмінниках та банках у Києві пропонують за курсом 37,35-37,5 гривень (курс продажу). При цьому, в листопаді громадяни активно купували долари. За даними НБУ, обсяги купівлі валюти в листопаді перевищили обсяги продажу на 621,77 млн дол. Усього в листопаді на готівковому ринку українці купили 1,71 млрд доларів, тим часом як продали 1,34 млрд. А от на грудень вже подібної активної купівлі валюти експерти не прогнозують – кажуть, перед святами громадяни частіше продають валюту, ніж купують. Тим часом, НБУ послабив деякі валютні обмеження, але чи може це вплинути на курсову динаміку впродовж грудня?

Більше валюти: як скасування обмежень від НБУ позначиться на курсі

Національний банк України в межах кроків із пом’якшення валютних обмежень з 1 грудня 2023 року скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. На думку фахівців НБУ, цей крок сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами та, як результат, стабілізації курсових очікувань і підвищенню стійкості валютного ринку.

У банках погоджуються: чергове пом’якшення обмежень може допомогти зблизити курси. Крім того, такий крок вплине на збільшення обсягів купівлі доларів та євро саме у банківських установах.

"Зазначене скасування обмежень спростить для населення можливості купівлі готівкової валюти: саме через каси банків, а не через обмінники. Також це надасть додаткові пропозиції на ринку готівкової валюти та призведе до зменшення спреду (розриву курсів) між готівковими та безготівковими котируваннями. Тобто, якщо раніше курс міжбанку був 36,00-36,50 грн/дол., а готівка в той час 37,50-37,70 грн/дол., то зараз буде спред вужчий, і при курсі міжбанку 36,70-37,00 грн/дол. готівка буде десь 37,30-37,60 грн/дол. Але навряд курс готівки та безготівковий вийдуть в паритет, бо тільки підкріплення каси валютою коштує десь 10-20 копійок", — прокоментував новації Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.

Експерти очікують збільшення пропозиції готівкової валюти в банках внаслідок останнього рішення Нацбанку Фото: 24 Канал

На думку Анни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, цей крок лібералізації валютних правил відкриває для банків можливість майже без обмеження продавати на готівковому ринку придбану на міжбанку безготівкову валюту. Формальним обмеженням залишається лише ліміт відкритої валютної позиції, який не може перевищувати 5% від регулятивного капіталу банку.

Скасування обмежень спростить для населення можливості купівлі готівкової валюти: саме через каси банків, а не через обмінники

"Це вкрай важливий та довгоочікуваний крок, що згодом має ліквідувати множинність курсів. Оскільки придбана на міжбанку валюта може продаватися на готівковому ринку, а обсяг першого набагато більший, готівковий курс поступово наблизиться до безготівкового рівня із врахуванням, звісно, витрат на забезпечення готівкового обігу. При цьому ж, домінувальним чинником, що формує курсові тренди на валютному ринку, має стати саме міжбанк. Обсяг продажу готівки банками вже зріс. Й у міру звикання ринку та населення до нових правил продовжить зростати", — розповіла Анна Золотько.

Міжбанк у грудні: як зміниться баланс попиту і пропозиції перед Новим роком

За словами Анни Золотько, у ситуації на міжбанку головну роль відіграє НБУ, що своїми інтервенціями щодня компенсує структурний дефіцит валюти, та від започаткування режиму керованої гнучкості автономність ринку суттєво зросла. А частка участі НБУ, навпаки, зменшилася.

"Та все ж саме інтервенції НБУ утримували котирування впродовж листопада у доволі вузькому коридорі 36,0-36,4 грн/дол. Загалом протягом минулого місяця обсяг інтервенцій регулятора становив близько 2,4 млрд. доларів. За підсумками жовтня, для порівняння, цей показник становив 3,2 млрд. доларів.", — каже Анна Золотько.

Те, що раніше експерти говорили у коментарях Фокусу про девальваційний тренд, вже стало реальністю: на міжбанку курс відштовхнувся від 36,00 грн/дол. та дійшов до 36,70 грн/долар.

Попит на міжбанку перевищує пропозицію. Але дії Нацбанку не дозволяють панікувати - різких коливань не відбувається Фото: УНИАН

"Попит продовжує переважати над пропозицією, що недивно у воєнний час, але регулятор дуже обережно продовжує свою стратегію, не даючи ринку панікувати. У грудні навряд чи слід очікувати зміни балансу попиту і пропозиції, думаю, особливих змін не буде. Попит продовжить перевищувати пропозицію", — каже Антон Курінний.

Експерти дають обережні прогнози на передноворічний місяць, що коливання на міжбанку будуть, але навряд чи вийдуть за межі рівня 37 грн за долар. Стримуванню девальваційного тренду сприятиме традиційний завершальний етап роботи бізнесу у грудні – імпортери можуть скоротити обсяги купівлі, що позитивно впливатиме на курсові коливання на міжбанку.

Імпортери в кінці року скорочують обсяги купівлі валюти, що позитивно впливає на баланс попиту і пропозиції на міжбанку Фото: Getty Images

"Обсяг купівлі валюти під споживчий імпорт наприкінці року скорочується. При цьому ж зростає обсяг пропозиції – бізнес платить податки, зарплати, премії, що потребує додаткової гривневої ліквідності. Звісно, це не зможе змінити загальний баланс – валютний ринок залишається дефіцитним. Але й зростання попиту за інших рівних очікувати не варто", — вважає Анна Золотько.

Коливання у грудні 2023 року: як може змінитися готівковий курс

"Скасування з 1 грудня обмежень на продаж валюти на готівковому ринку стало вагомим чинником на шляху до повної лібералізації валютного ринку та повернення до плаваючого курсу валют. Відсутність обмежень — це посилення "курсової конкуренції" між фінустановами. Крім того, на готівковому ринку утвориться "єдиний" курс. Вже зараз можна констатувати, що на ринку є 2 курси: "вільний" міжбанківським з м’яким втручанням регулятора для стабілізації попиту та пропозиції, а також готівковий. При цьому формування готівкового курсу відбувається з "озиранням" на "керовано гнучкий" міжбанк з додаванням незначної маржі", — каже Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Якими би не були обсяги продажу валюти населенням у грудні, експерти вважають, що головним чинником впливу на готівковий курс лишатиметься ситуація на міжбанку Фото: Анна Кудрик (колаж)

У грудні експерти очікують на тренд на зміцнення гривні на готівковому ринку. На що можуть вплинути традиційні для українців витрати на новорічні свята, у цей період громадяни частіше продають валюту, ніж купують.

"З другої половини грудня слід додати фактор "Новоріччя", адже зазвичай на свята громадяни схильні витрачати певну частку валютних заощаджень, щоб приготуватися до свят (купівля харчів, подарунків тощо). За нашою оцінкою, з другої половини грудня пропозиція на готівковому ринку може зрости на 10-15%. Однак поки що це матиме ознаки "сезонного фактора", тобто тимчасового явища", — каже Тарас Лєсовий.

Проте, якими би не були обсяги продажу валюти населенням у грудні, експерти вважають, що головним чинником впливу на готівковий курс лишатиметься ситуація на міжбанку.

Якщо безготівковий курс продовжить зростання, то відбудеться невелике зростання і на готівці, і навпаки, якщо долар на міжбанку ослабне, то і котирування на готівковому ринку підуть в бік зміцнення гривні

Тож, якщо на міжбанку курс досягне, приміром, позначки 37,2-37,5 гривень за долар, то на готівковому ринку курс теж піде вгору – до рівня 37,7-38,4 грн/дол. У випадку, якщо курс міжбанку піде в інший бік – до рівня 36,6 – курс продажу готівкового долара буде знаходитися у межах 36,9-37,5 грн.

"Зараз курс безготівкового долару трохи почав підростати, а готівка за рахунок зняття обмежень від НБУ стоїть на місці, але буде рухатись в напрямку безготівкового долару. Якщо безготівковий курс продовжить зростання, то ми побачимо невелике зростання і на готівці, і навпаки, якщо долар на безготівці ослабне, то і котирування на готівковому ринку підуть в бік зміцнення гривні. Все буде залежати від стратегії регулятора щодо керованої гнучкості безготівкового долару. Ринок буде рухатись за міжбанком", — резюмував Антон Курінний.