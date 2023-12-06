Перевищили довоєнний рівень: тіньовий нафтовий ринок РФ сягнув $11 млрд, — Bloomberg

За словами журналістів, західні санкції змусили Кремль створити прибутковий бізнес разом із великою кількістю торговців і судноплавних компаній.

Росія продовжує заробляти на експорті нафти, незважаючи на санкції. Її щомісячний дохід за рахунок тіньового флоту зріс до довоєнного рівня і навіть досяг більш високих показників. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, західні санкції, включно з ціновою стелею в 60 доларів за барель на нафту з РФ, змусили Кремль створити прибутковий бізнес разом із великою кількістю торговців і судноплавних компаній.

Видання пише, що обсяг цього тіньового ринку становить близько 11 млрд доларів на рік. Як розповів старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едді Фішман, використання тіньового флоту й альтернативи морському страхуванню від компаній Заходу — не нові способи торгувати в обхід санкцій.

За словами Фішмана, цими способами вже давно користується Іран.

"Тепер, коли їх використовує такий великий виробник, як Росія, вони стали більш поширеними", — заявив Фішман.

Зазначається, що очевидна зростаюча значущість тіньового флоту. Так, у 2023 році з його допомогою перевезено близько 45% російської нафти.

У матеріалі йдеться, що Захід намагається боротися з обхідними шляхами Росії, однак, як сказали журналістам джерела серед влади Греції, запобігти цій діяльності дуже важко.

Повідомляється, що ефективність західних санкцій сильно знизилася. Причина — недостатній моніторинг і недотримання політики цінової стелі на нафту. Крім того, РФ користується "лазівкою" в галузі нафтопереробки. Юридично вона дозволяє Кремлю відправляти в інші країни нафтопродукти із сирої російської нафти.

Нагадаємо, що директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь розповів Фокусу, що санкції не допомагають послабити армію РФ. Так, тільки позбавивши Росію доходів від продажу природних ресурсів і технологій для їх видобутку можна знизити нарощування армії РФ. Це цілком можливо, хіба що потрібна воля європейців, тому що економіка — це щонайменше 50% будь-якої війни.