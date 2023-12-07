Вище 40 гривень не буде: економістка спрогнозувала курс долара у 2024 році

Ситуацію на валютному ринку можна буде утримати під контролем, якщо Україна отримає міжнародну допомогу в запланованих розмірах. Очікується, що партнери нададуть 40 мільярдів доларів прямої підтримки в бюджет.

В Україні очікується послаблення гривні у 2024 році. Про це повідомила головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан на RAU Summit 2023 у Києві, передає NV.

Олена Білан зазначила, що середній курс гривні буде на рівні 37,3 грн/$1, що на 0,8 грн більше, ніж цьогорічний курс.

За словами економістки, зовнішня підтримка приведе до нарощування золотовалютних резервів Нацбанку, внаслідок чого це дасть можливість НБУ послаблювати валютні обмеження та дозволити гривні коливатися в один і другий бік більше, ніж це відбувається зараз.

"Буде таке невелике ослаблення до 37,3 грн/$1 у середньому за рік. У принципі я бачу, що зараз консенсус серед аналітиків, середній прогноз, рухається до нашого: зараз останні дані — це 37,9 грн/$1 у середньому за рік", — заявила Олена Білан.

Вона наголосила, що умовою позитивної оцінки є надходження міжнародної допомоги в запланованих розмірах. Зокрема, очікується, що партнери нададуть 40 мільярдів доларів прямої підтримки в бюджет, у результаті це дасть змогу утримати під контролем ситуацію на валютному ринку.

Нагадаємо, 4 грудня у НБУ розповіли, що в листопаді українці скоротили купівлю долара, тоді як у жовтні 2023 року громадяни купили максимальний обсяг валюти від лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що від 1 грудня НБУ пом’якшив валютні обмеження. Зокрема, скасовано всі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги продажу готівкової іноземної валюти.