Бізнес допоміг: Кремль отримав додаткові $3 млрд для війни з Україною

Нові надходження до бюджету під виглядом "податку на війну" вже досягли 305 мільярдів рублів (3,29 мільярда доларів), хоча до кінця січня 2024 року російська влада розраховувала, що отримає лише 300 мільярдів.

Російський бізнес уже заплатив у казну понад три мільярди доларів як "податок на війну". Про це сказав 6 грудня журналістам газети "Известия" міністр фінансів Росії Антон Силуанов.

"Платники податків самі обирають: заплатити у 2023 році за ставкою 5% або наступного року за ставкою 10%. Ми бачимо, що захід і очікування від цього заходу спрацювали, загальний обсяг доходів, який ми планували зібрати, зібрали", — розповів він.

За його підрахунками, загальні надходження вже вийшли на рівень у 305 мільярдів рублів (3,29 мільярда доларів). Водночас до кінця січня 2024 року російська влада розраховувала на 300 мільярдів рублів (3,24 мільярда доларів).

Новий податок для бізнесу в Росії

Поповнювати бюджет за рахунок місцевого бізнесу російська влада вирішила ще влітку 2023 року, коли Держдума підтримала закон про введення податку на надприбутки. Податок запровадили для організацій, середній прибуток яких у період із 2021 по 2022 рік перевищив 1 млрд рублів . Ставка податку становитиме 10% від суми перевищення прибутку. Сплатити податок потрібно до 28 січня 2024 року, але якщо підприємства роблять це до 30 листопада 2023 року, їм надають знижку в розмірі 50%. Тобто вони платять від надприбутку не 10, а 5%.

Збір податку на надприбуток переадресовую до федерального бюджету РФ. Ці доходи допомагають країні-агресору продовжувати війну проти України, оскільки за рахунок податку бюджет отримує додаткові кошти з російських бізнесів.

Нагадаємо, за оцінкою експертів Інституту вивчення війни (ISW), бюджет Росії рекордно збільшив федеральні витрати на оборону на 2024 рік, щоб і надалі підтримувати вторгнення на територію України. Так, у Кремлі збираються витратити 157,5 мільярдів доларів на оборону і силовий блок загалом, щоб посилити потенціал армії, яка перебуває в нашій країні.

Зі свого боку Україна теж збільшує свої військові витрати. Наприклад, у держбюджеті на 2024 рік для Міноборони є 1,164 трильйона гривень, а ще 104,3 мільярда гривень збираються виділити на Нацгвардію.