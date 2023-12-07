Резерви НБУ тануть: винна затримка надходження допомоги від партнерів

За даними Національного банку України, поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Обсяг міжнародних резервів України за підсумками жовтня 2023 року скоротився на 0,5%, і тепер становить 38,7 мільярда доларів (а було 38,9 мільярда), оскільки скоротилася міжнародна фінансова підтримка. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

За листопад міжнародні резерви України скоротилися на 0,5% Фото: НБУ

За даними регулятора, чистий продаж валюти в листопаді теж знизився, становивши 2,45 мільярда доларів (зниження становило 25%). Також відчутно впали надходження на рахунки українського уряду від міжнародних партнерів. Як повідомляють у НБУ, протягом останнього місяця осені як фінансову підтримку Україні виплатили трохи більше 2 мільярдів доларів. Гроші надходили від:

Євросоюзу — 1,64 мільярда доларів;

Світового банку — 403,8 мільйонів доларів (більша частина суми — під гарантії Великої Британії);

розміщення валютних облігацій — 286,9 мільйона доларів.

При цьому уряд сплатив борги на суму в 109,2 мільйона доларів, і окремо виплатив Міжнародному валютному фонду (МВФ) ще 250,3 мільйона доларів. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України на 283,8 мільйона доларів, зазначають у Нацбанку.

Утім, хоч міжнародні резерви України і скоротилися, їхній обсяг усе ще залишається на досить високому рівні. За даними Нацбанку, їхній обсяг забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Яку підтримку від партнерів Україна розраховує отримати у 2024 році

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну фінансова система отримувала потужну зовнішню грошову допомогу, яка триває й досі. На цю підтримку український уряд розраховує і наступного року, оскільки війна з Росією триває. Так, як пояснив раніше Фокусу економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк, що в держбюджет на 2024 рік закладено близько 46,2 мільярда доларів іноземної фіндопомоги (якщо рахувати за курсом 36,6).

"Це кошти, які наш уряд планує отримати від США, ЄС, МВФ та інших донорів. Утім, із великих пакетів допомоги реально затвердженою є лише допомога МВФ; кошти від ЄС мають надходити за програмою Ukraine Facility, яка ще узгоджується", — сказав він.

Самойлюк додав, що найважливішими донорами нашої країни, як і раніше, залишаться США та Євросоюз.

Раніше повідомлялося, що за 11 місяців Україна отримала 37,4 мільярда доларів зовнішнього фінансування, з них у листопаді — близько 2 мільярдів доларів.