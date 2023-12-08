Новий курс долара у 2024 році: чим загрожує Україні скорочення фінансової підтримки з боку Заходу

У Конгресі США досі не затвердили новий пакет допомоги для України на 2024 рік. Аналітики пояснили, як держава справлятиметься з досить значущими бюджетними витратами, якщо США та Євросоюз скоротять фінансову підтримку країни наступного року.

Якщо у 2024 році рівень міжнародної фінансової підтримки України скоротиться, тоді в нашій країні може відбутися підвищення податків і девальвація національної валюти. Про це йдеться в новому прогнозі компанії Dragon Capital 8 грудня 2023 року.

"Якщо надходження зовнішнього фінансування будуть істотно меншими за потреби, українській владі доведеться вдатися до контрпродуктивних і ризикованих заходів економічної політики, включно з монетизацією бюджетного дефіциту та/або збільшенням податкового навантаження", — сказано в прогнозі.

На думку аналітиків, якщо сценарій зі скороченням зовнішнього фінансування збудеться, то Національний банк України, найімовірніше, відреагує на цю ситуацію підвищенням ключової ставки.

"З огляду на всі ризики, ми очікуємо, що міжнародні партнери схвалять нові пакети економічної підтримки України та забезпечать близько 40 мільярдів доларів прямого бюджетного фінансування у 2024 році, хоча не виключено затримку з виділенням коштів на початку наступного року", — прогнозують у Dragon Capital. Там наголосили: найбільші обсяги фінансової підтримки в обсязі 18 млрд. євро надійдуть від ЄС у межах свого нового 4-річного пакета підтримки на суму 50 млрд. євро. Ще $12 млрд у вигляді грантів надійде від США, $5,4 млрд становитимуть заплановані позики від МВФ і $4,0 млрд — від інших партнерів.

Щодо валютного курсу, то, за даними аналітиків, з огляду на крихкість макроекономічної та фінансової стабільності під час війни, ймовірно, Нацбанк збільшуватиме діапазон коливань курсу гривні. "Ми зберігаємо наш валютний прогноз на 2024 рік, очікуючи курс гривні до дол. США на рівні 37,3 в середньому за рік і 39,0 до кінця року", — йдеться в повідомленні компанії Dragon Capital.

Гроші для України: скільки коштів нам знадобиться у 2024 році

Український уряд очікує, що наступного року отримає від партнерів щонайменше 42 мільярди доларів. Про це писав Фокус у своєму матеріалі"Гроші для України. Чому фінансова підтримка країни може скоротитися і чим це небезпечно". Експерти вважають, що залучати фінансову підтримку наступного року уряду буде набагато складніше.

"Платники податків інших країн хочуть ці кошти на свої потреби, а не на незрозумілі геополітичні завдання. А політики залежні від виборів, парламентських і президентських. Тому вони мають озиратися на думку виборців", — пояснив виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук.

Він також зазначив, що майже гарантовано Україна отримає у 2024 році кошти від Євросоюзу. Хоча і в цій програмі Ukraine Facility вже з'явилися нові умови — український уряд має проводити реформи.

"Уже зараз видно, що цей процес стає дедалі складнішим. Ймовірно, що на 2025-й рік нам треба буде думати про інші ресурси", — наголосив експерт.

Тим часом нагадаємо, що Україна ризикує залишитися без презентованого раніше пакета фінансової допомоги в 50 мільярдів євро від країн Євросоюзу. Фокус пояснював, які розбіжності виникли щодо євробюджету.