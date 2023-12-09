"Напружені тижні": у Міненерго попередили, коли можуть стартувати відключення світла

Ситуація може погіршитися через низькі температури до кінця грудня.

На Україну чекає кілька важких тижнів в енергетиці. Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 8 грудня.

За його словами, два наступні тижні будуть потенційно ризикованими, особливо, якщо температура буде низькою. Це дасть додаткове навантаження на енергосистему. А ось ближче до кінця грудня споживання почне потроху спадати.

"У нас попереду один-два ще такі напружені тижні можуть бути потенційно, особливо, якщо температури будуть низькими", — зазначив Кудрицький.

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Яка зараз ситуація з енергетикою в Україні

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко ще наприкінці листопада повідомив, що відключення електроенергії можуть повернутися в Україну вже цієї зими навіть без масованих атак з боку Росії. За його словами, поки що енергетикам вдається компенсувати дефіцит коштом європейських партнерів, однак у разі погіршення ситуації необхідно буде повернутися до графіків.

Кількома днями раніше в Міненергетики повідомили, що графіки відключення світла в Україні вже є, але їх поки що не застосовують. Це зроблено для того, щоб уникнути ситуацій, які були ще минулої зими. У профільному міністерстві пояснили, що ймовірні вимкнення світла можуть розпочатися лише в тому разі, якщо будуть значні пошкодження в разі російських обстрілів. Ба більше, зараз, навіть якщо виникає певний дефіцит, Україна може покрити його за рахунок імпорту із сусідніх країн.

Нагадаємо, 8 грудня в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії в Україні триває на рекордному рівні за цей опалювальний сезон. Тому довелося залучати з 11:00 до 19:00 аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

А 6 грудня повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК. За даними енергетичної компанії, без опалення залишилися жителі населеного пункту поруч зі станцією. Водночас скрізь, де не було світла через негоду, відновлено електропостачання.