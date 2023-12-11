Протест завершився: Україна домовилася про зняття блокади на кордоні з Польщею, — ДПСУ

За даними прикордонної служби, на пункті пропуску "Дорогуськ — Ягодин" оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів із 14:00 розпочнеться у звичайному режимі. За інформацією журналістів, із 12 грудня знімуть блокаду в Раві-Руській.

Акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" завершилася 11 грудня о 14:00 за київським часом. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон із посиланням на інформацію від Прикордонної варти Польщі.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", — наголошується в публікації.

Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

За даними відомства, до блокади через цей напрямок за добу кордон перетинало 1200-1300 вантажівок. Тоді як під час протестної акції на в'їзд в Україну оформляли 100-130 вантажівок автомобілів, на виїзд — близько 30.

За інформацією журналіста Євгена Плінського, завтра, 11 грудня, буде знято блокаду на пропускному пункті в Раві-Руській, а потім — і всі інші пропускні пункти.

Нагадаємо, що через блокаду кордону євродепутати звернулися із заявою до президента Польщі. Крім президента Анджея Дуди, звернення було адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради, і двом єврокомісарам.

Також повідомлялося, що через блокаду кордону польськими перевізниками затримується військова допомога ЗСУ. За інформацією журналістів, вартість транспортування з Польщі в Україну, яка зазвичай оцінювалася в 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до 5000 доларів.