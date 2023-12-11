Економічного колапсу не сталося, економісти помилилися: що відбувається з інфляцією і рублем у РФ

У Росії інфляція в листопаді сягнула 7,5% у річному обчисленні порівняно з 6,7% місяцем раніше. Економісти пов'язують стрімке зростання державних витрат у Росії з прагненням Путіна досягти військових цілей в Україні, пише видання The Economist.

Ціни в Росії зростають, тоді як інфляція в інших країнах послаблюється, а економіка РФ ослаблена внаслідок фінансування війни в Україні. Про це пише видання The Economist.

Згідно з даними, опублікованими 8 грудня, рівень інфляції в Росії в листопаді збільшився до 7,5% у річному вимірі, тоді як за підсумками жовтня показник зростання індексу споживчих цін становив 6,7%.

"Центральний банк впорався зі сплеском цін на початку 2022 року, незабаром після того, як Росія вдруге вторглася в Україну. Однак зараз чиновники побоюються, що вони можуть втратити контроль. На останньому засіданні Центробанку вони підвищили відсоткові ставки на два відсоткові пункти, що вдвічі більше, ніж очікувалося. На наступному засіданні 15 грудня очікується аналогічне підвищення. Більшість прогнозів, проте, кажуть, що інфляція (в Росії) продовжить зростати", — йдеться в статті The Economist.

У матеріалі наголошується, що 2022 року інфляція в Росії була зумовлена девальвацією рубля. Після початку вторгнення в Україну російська валюта впала на 25% щодо долара, що призвело до збільшення вартості імпортованих у РФ товарів. Зараз валютні коливання відіграють менш значущу роль. За останні місяці рубль фактично зміцнився, частково завдяки введенню Москвою контролю над рухом капіталу. Зростання цін на непродовольчі споживчі товари, багато з яких завозяться, відповідає середньому рівню до військових подій. Утім, це не означає, що з економікою РФ усе добре, пише видання.

"Якщо придивитися уважніше до економіки Путіна воєнного часу, стає зрозуміло, що вона небезпечно перегріта. Інфляція в секторі послуг, який включає в себе все: від юридичних консультацій до ресторанних страв — надзвичайно висока. Вартість ночі в московському готелі "Рітц-Карлтон", який тепер називається "Карлтон" після виходу з цього бізнесу інвесторів, зросла з приблизно 225 доларів до вторгнення до 500 доларів зараз. Це говорить про те, що причина інфляції — внутрішня", — пояснює The Economist.

У матеріалі також ідеться, що багато економістів пов'язують стрімке зростання державних видатків із зусиллями Путіна в конфлікті з Україною. За прогнозами, на 2024 рік витрати РФ на оборону планують збільшити майже вдвічі — до 6% ВВП. Це найвищий рівень з моменту розпаду Радянського Союзу. З урахуванням майбутніх виборів уряд також збільшує соціальні виплати, включно зі значними компенсаціями для сімей загиблих солдатів, еквівалентними середній зарплаті за 30 років. Згідно з даними Міністерства фінансів Росії, фіскальні стимули досягають приблизно 5% ВВП, що значно перевищує рівень, помічений у період пандемії COVID-19.

Це, своєю чергою, збільшує темпи зростання економіки РФ. Економічні дані в режимі реального часу, опубліковані банком Goldman Sachs, вказують на стійке зростання. Інший банк, JPMorgan Chase, підвищив свій прогноз щодо російського ВВП на 2023 рік з 1% падіння на початку року до зростання на 1,8% у червні, а нещодавно — до 3,3%.

"Тепер ми впевнено говоримо: буде більше 3%", — нещодавно похвалився Путін.

Прогнози щодо економічного колапсу Росії, зроблені майже одностайно західними економістами і політиками на початку війни в Україні, виявилися приголомшливо помилковими, зазначають автори статті.

"Проблема в тому, що російська економіка не витримує такого стрімкого зростання. З початку 2022 року її пропозиція різко скоротилася. Тисячі працівників, часто високоосвічених, покинули країну. Іноземні інвестори вивели прямі інвестиції на суму близько 250 мільярдів доларів, що становить майже половину довоєнного запасу", — пише The Economist.

Ажіотажний попит у РФ стикається з обмеженою пропозицією, що призводить до зростання цін на сировину, капітал і робочу силу. Рівень безробіття, що становить менше 3%, найнижчий за всю історію, заохочує робітників вимагати вищих зарплат. Номінальна заробітна плата в Росії збільшується приблизно на 15% щорічно. Компанії перекладають ці вищі витрати на споживачів, що впливає на темпи зростання цін.

Нагадаємо, що аналітики пророкують рублю подальше падіння. Але в російському уряді запевняють, що нічого поганого з національною валютою не відбувається.

Тим часом у РФ вивчають можливість запровадження практики двох курсів рубля, як у Китаї, — для внутрішнього і зовнішнього використання. Але така ідея не дуже подобається деяким банкірам. Наприклад, глава ВТБ Андрій Костін вважає, що якщо в РФ з'явиться відразу два курси рубля, то на національну валюту чекає різкий обвал.