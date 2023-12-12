"Просто неймовірно": у МВФ оцінили темпи відновлення економіки України (відео)

За словами Кристаліни Георгієвої, прогнозоване зростання ВВП України становить до 4,5%. При цьому інфляція у листопаді різко впала до 5,1%, що, на її думку, є "мрією для багатьох країн, які не перебувають у стані війни".

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Про це повідомив 11 грудня Офіс президента України.

"Обговорили дуже конкретні речі, зокрема перегляд програми довгострокового фінансування для України та подальшу співпрацю заради стійкості й посилення нашої країни", — зауважив президент і розповів про важливе рішення — виділення Україні траншу обсягом 900 мільйонів доларів.

Зеленський запевнив, що навіть за непростих умов воєнного стану Україна реалізує реформи, які зміцнюють національні інституції, намагається надавати більше економічних можливостей українцям. І додав, що безкінечно вдячний за вагому підтримку з боку такої міжнародної організації, як МВФ.

"Ця велика підтримка дуже важлива для України та українського народу. Під час війни захищена фінансова система є критично важливою", — зазначив він і відзначив неабияке значення довгострокового фінансування для України від МВФ на суму 15,6 мільярда доларів.

Своєю чергою Крісталіна Георгієва підкреслила, що Фонд вражений тим, чого досягла Україна в цих складних обставинах.

"Україна має чудові показники. Ми прогнозуємо зростання ВВП України цього року до 4,5%. У третьому кварталі поточного року ВВП зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року, що просто неймовірно. Інфляція в листопаді різко впала до 5,1%, що є мрією для багатьох країн, які не перебувають у стані війни", — наголосила директорка-розпорядниця МВФ.

За словами українського президента, додатковий позитивний вплив на економіку мало розблокування Україною цивільного судноплавства в Чорному морі та функціонування так званого гуманітарного "зернового коридору".

Крім того, Зеленський обговорив із Георгієвою стан реалізації програми довгострокового фінансування, зокрема виконання Україною визначених МВФ структурних маяків.

"Сторони докладно зупинилися на обговоренні можливих шляхів зовнішнього фінансування України у 2024 році та подальших спільних кроках щодо мобілізації фінансової підтримки нашої країни міжнародними партнерами", — йдеться в інформації Офісу президента.

Особливо цікавим було обговорення щодо необхідності розробки дієвого механізму використання заморожених російських активів на користь України, зокрема як джерела альтернативної бюджетної підтримки та інвестицій з метою відбудови нашої країни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 11 грудня заявив, що Україна поборе паузу з військовою допомогою від США. За словами президента, ніхто не збирається опускати руки через труднощі, які виникли в Конгресі, адже ця битва не програна. Також керівник держави впевнений, що РФ причетна до багатьох світових конфліктів.

Крім того, Зеленський заявив, що перемовини з Кремлем неможливі. Український лідер наголосив, що люди, які перебувають на окупованих територіях, мають право самостійно обирати, під яким прапором їм жити.