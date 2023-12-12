"Швидке рішення": знайдено спосіб, як розблокувати кордон Польщі з Україною, — Туск

За словами прем'єр-міністра Польщі, пішло багато годин на те, щоб врахувати вимоги перевізників і дати можливість Україні перевозити товари.

Знайдено спосіб для того, щоб розблокувати кордон Польщі з Україною. Таку думку озвучив новий польський прем'єр-міністр під час виступу в Сеймі з програмою дій нового уряду, 12 грудня.

За його словами, з одного боку буде враховано інтереси перевізників-протестувальників, а з іншого, кордон негайно буде розблоковано.

Крім того, Дональд Туск вважає, що уряд його попередника Матеуша Моравецького не потурбувався про те, щоб інтереси співвітчизників були враховані повною мірою, і все це призвело до того, що ніхто не контролював кордон з Україною під час війни.

"З простої порядності майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, після опівночі, і шукали способи на якнайшвидше вирішення проблеми на українсько-польському кордоні. Ми шукали і знайшли способи якнайшвидше врахувати потреби польських водіїв і водночас негайно розблокувати кордон України, яка бореться і чекає на перевезення товарів із цієї заблокованої автомагістралі", — наголосив Туск.

Коли цей проєкт буде реалізовано — поки що невідомо.

Блокада кордону України: що відомо

11 грудня в Державній прикордонній службі України заявили про те, що Україна домовилася про зняття блокади на кордоні з Польщею і протест завершився. На пункті пропуску "Дорогуськ — Ягодин" оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів із 14:00 розпочалося у звичайному режимі. За інформацією журналістів, з 12 грудня мали зняти блокаду в Раві-Руській.

Уже через кілька годин прикордонники заявили, що кордон Польщі та України знову частково заблоковано. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, вантажівка фактично перебуває в напрямку пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" на території Польщі і заважає руху транспортних засобів.

Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що "Укрзалізниця" налагодила рух вантажівок між Україною та Польщею. За даними Головного управління розвідки, перша партія українських авто під наглядом розвідки вже прибула на залізничну станцію Славкув у Польщі.