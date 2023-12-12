Війна в Україні швидко не закінчиться, — прогноз від МВФ

В МВФ зазначили, що моніторять ситуацію з бойовими діями в Україні, щоб адекватно оцінювати тривалість війни.

Міжнародний валютний фонд очікує, що активна фаза війни в Україні, ймовірно, затягнеться до кінця 2024 року. Щодо негативного прогнозу, то бойові дії триватимуть ще два роки. Про це йдеться в матеріалах МВФ щодо другого перегляду кредитної програми з Україною, а також в інтерв'ю голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея NV.

Базовий і негативний сценарії МВФ щодо війни в Україні

У базовий сценарій прогнозу для України МВФ заклав тривалість війни до кінця 2024 року.

Згідно з негативним сценарієм МВФ, війна триватиме до кінця 2025 року.

"Базова макроекономічна межа не передбачає ні значного погіршення в інтенсивності чи масштабі війни, ні тривалих відключень електроенергії", — ідеться в матеріалах МВФ.

Фахівці зазначають, що регулярно спілкуються з військовими експертами для оцінки тривалості війни в Україні. І хоча серед них немає консенсусу, більшість схиляється до сценарію з тривалішим періодом війни.

ВВП України: що відомо

Експерти прогнозують, що за базового сценарію ВВП України зросте на 3-4% у 2024 році, за негативного — знизиться на 5%.

МВФ очікує зростання ВВП України на 4,5%, хоча раніше прогнозувалося збільшення всього на 1-3%. В МВФ ще є оптимістичний сценарій, проте без інформації щодо завершення бойових дій.

МВФ очікує на зростання ВВП України на 4,5%, хоча до цього прогнозувалося збільшення лише на 1-3% Фото: Скріншот "Ліга"

Для того, щоб він здійснився, потрібно поєднання кількох факторів:

приплив інвестицій,

повернення біженців в Україну,

зростання продуктивності праці.

У цьому випадку ВВП 2025 року може зрости на 10%.

Нагадаємо, під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Очільники обговорили перегляд програми довгострокового фінансування для України та подальшу співпрацю заради стійкості й посилення нашої країни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 11 грудня заявив, що Україна поборе паузу з військовою допомогою від США.