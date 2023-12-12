В Україні хочуть заборонити відключати електроенергію за борги: що пропонують

Мінсоцполітики надає 7 категорій громадян, які входять до вразливої групи. Саме щодо них можуть не застосовувати вимкнення електроенергії за борги.

В Україні можуть заборонити відключати електроенергію вразливим категоріям громадян. Про це свідчить проєкт постанови Кабміну № 100069-3-23 на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Наразі він очікує на реагування.

Пропозиію щодо заборони вимкнення світла вразливим категоріям українців внесло Міністерство соцiальної політики.

Водночас вона не стосується аварійних перерв та застосування графіків обмежень.

Які додаткові заходи захисту споживачів пропонують

У проєкті йдеться, зокрема, про обов’язок постачальника послуг запропонувати укласти договір про реструктуризацію заборгованості (за наявності) з оплати за спожиту електрику за визначеним графіком погашення. Має бути щомісячний платіж, що не перевищуватиме 20% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Також можуть заборонити ініціювати відключення електроустановки вразливого споживача через несплату чи сплату не в повному обсязі за спожиту електричну енергію у період з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року.

Спеціальні додаткові заходи захисту вразливих споживачів у частині заборони відключення не поширюються на випадки планових, аварійних перерв в електропостачанні, застосування графіків обмежень, аварійних та погодинних відключень.

Хто входить до вразливої категорії споживачів

До категорії вразливих споживачів належать 7 категорій громадян.

Одержувачі житлових субсидій. Особи з інвалідністю І та ІІ групи, зокрема особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій. Батьки-вихователі, які беруть на виховання та спільне проживання понад п'ятеро дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і які не є одержувачами житлових субсидій. Багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій. Прийомні сім’ї, в які влаштовано троє і більше дітей; особи, які здійснюють опіку / піклування над трьома та більше дітьми, і не є одержувачами житлових субсидій. Побутові споживачі електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та / або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій. Сім’ї з новонародженою дитиною віком до 1 року, які не є одержувачами житлових субсидій.

Тим часом в Україні зростають борги за світло. Компанії намагаються налаштувати свої повідомлення тим, у кого немає боргів, у такий спосіб, щоб споживачу здалося, ніби й у нього є борг. Це означає потребу компаній в авансових платежах сумлінних клієнтів. Наскільки законно вимагати платити наперед — Фокус розбирався у матеріалі "Електроенергія – за передплатою? Чи можуть компанії вимагати авансові платежі за світло".

Нагадаємо, в Україні електроенергія для населення коштує 2,64 грн за кВт-годину. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні навесні 2023 року.