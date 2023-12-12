Рішення остаточне: одна з країн уп'ятеро скоротить соцвиплати українським біженцям

Уряд Ірландії зменшує соціальні виплати й обмежує державну допомогу зі влаштування нових біженців із України до 90 днів.

Кількість біженців із України має скоротитися внаслідок погоджених урядом Ірландії змін щодо допомоги. Із таким прогнозом виступив міністр із питань інтеграції Родерік О'Горман, передає RTE.

За його словами, Ірландія вирішила вп’ятеро скоротити соцвиплати українським біженцям. 12 грудня влада схвалила скорочення щотижневої допомоги, і тепер ця сума становить 38,8 євро.

Також на засіданні уряд ухвалив рішення обмежити 90 днями період надання біженцям державного житла.

Водночас родини з дітьми, які наразі мешкають у державному житлі, продовжуватимуть отримувати повну щомісячну допомогу на дитину в розмірі 140 євро.

В уряді пояснили, що попри скорочення допомоги українським біженцям, вони однаково зможуть отримувати набагато більше, якщо покинуть центри для біженців.

Зміни планують внести на початку 2024 року.

Раніше в Ірландії попереджали про можливість скорочення соцвиплат через загострення проблеми з розміщення людей, які шукають міжнародного захисту й притулку.

А ще там заявляли, якщо українці пойдуть додому на свята, то втратять своє житло. Це нібито було потрібно для того, аби країна стала менш привабливою для мігрантів, які, зокрема, тікають від війни. Щоправда, потім відмовилися від цієї ідеї. Наразі Ірландія дозволила українським біженцям зустріти новорічні свята на батьківщині.

Водночас Варшава вимагає скасування для Києва "транспортного безвізу". В уряді країни кажуть, що через скасування дозволів для українських перевізників страждають не тільки польські перевізники, а й словацькі та угорські.

Також ми писали, що українцями за кордоном, зокрема в Європі, куди вони втекли від повномасштабної війни, усе важче обирати: повертатися додому чи залишатися.