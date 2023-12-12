Зовнішній аудит НАБУ: Україна зобов'язалася перед МВФ здійснити першу перевірку

Зовнішній аудит ефективності роботи НАБУ буде проведено за участю трьох незалежних експертів, що мають міжнародний досвід. За підсумками аудиту вони представлять звіт.

До вересня 2024 року Україна має провести перший зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за участю незалежних фахівців, яких призначать міжнародні партнери. Про це йдеться в документах Міжнародного валютного фонду до другого перегляду програми в межах Механізму розширеного фінансування для України.

За інформацією МВФ, аудит забезпечить неупереджену й офіційну оцінку діяльності НАБУ від 2015 року — часу його створення, а також може виявити сфери для удосконалення й допоможе посилити підзвітність НАБУ, особливо у світлі закону про збільшення штату бюро із 700 до 1000 осіб.

Звіт за підсумками аудиту, що мають представити експерти, буде завершено й оприлюднено наприкінці вересня 2024 року.

У Меморандумі також зазначено, що для ефективної реалізації закону, який розширює повноваження НАБУ щодо перехоплення комунікацій (прослуховування), буде розроблено план на період після закінчення воєнного стану щодо надання відповідних ресурсів і обладнання.

У межах реформи судово-експертної системи для правоохоронних органів планується забезпечення НАБУ доступом до незалежних і компетентних експертів-криміналістів, що дасть можливість ефективного розслідування, зокрема, складних випадків корупційних схем.

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді зазначили, що слідкують за ситуацією з бойовими діями в Україні та адекватно оцінююють тривалість війни.

Водночас експерти МВФ прогнозують, що за базового сценарію ВВП України зросте на 3-4% у 2024 році, за негативного — знизиться на 5%.

Раніше Фокус повідомляв про зустріч президента України Володимира Зеленського з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.