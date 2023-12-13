Подалі від блекаутів: що потрібно Україні, аби уникнути відключень електроенергії цієї зими
В енергосистемі України наявний дефіцит потужності, який може збільшитися під час сильних морозів. Це ускладнює ситуацію з електропостачанням та потенційно може призвести до відключень споживачів.
В Україні зранку 13 грудня споживання на 0,7% нижче, ніж вчора, 12 грудня, в той же час. Але загальний рівень споживання залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".
"На теплових електростанціях один блок включився після ремонту, один пішов в ремонт. Ще на одному блоці продовжено термін відновлювальних робіт. Також в аварійний ремонт вийшов один блок на теплоелектроцентралі. Сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду. Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються", — повідомили в компанії. Там також зазначили, що імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. "Загальний обсяг 4026 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт", — йдеться у повідомленні "Укренерго".
На думку голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, для підвищення рівня стійкості енергосистему в Україні потрібно провести усі ремонтні кампанії та ввести у енергосистему блоки електростанцій, що наразі знаходяться у ремонті.
"Ми можемо зараз зробити дві речі. Перша – вивести якомога більшу кількість блоків з ремонту, як з аварійного, так і капітального, що ведеться на ряді об’єктів після обстрілів. Зараз гостро стоїть питання дефіциту, у нас певна нестача генерації, притому, що споживання ще не максимальне, ми ще не бачили серйозних і довгих морозів, але коли вони вдарять, нам треба бути оснащеними генеруючи ми потужностями", — розповів Кудрицький під час виступу на Energy Security Dialogue 2023 в Києві вчора, 12 грудня.
Він також наголосив на потребі комерційного імпорту електроенергії з країн Євросоюзу.
"Друге, що ми повинні зробити, ми повинні нарешті замінити оцю аварійну допомогу, яку ми беремо кожен день, не знаючи, насправді, на 100%, чи нам її нададуть в достатній кількості, замінити аварійну допомогу на плановий звичайний для кожної європейської країни комерційний імпорт. І це треба зробити негайно. Це легша задача, ніж закінчення ремонтів, тому що це питання регуляторне", — повідомив Володимир Кудрицький.
За його словами, сьогодні "Укренерго" забезпечує можливість імпортувати 1700 МВт потужності з країн ЄС. Але поки що використання цього імпортного перетину в пікові навіть години не перевищує 33%. "Ми беремо аварійну допомогу і будемо брати в обсягах, які будуть можливі. На сьогоднішній день дефіцит в енергосистемі не є чимось, що не можна подолати. Основне – відкрити можливість комерційного імпорту можна в невеликі терміни. І якщо винести за дужки обстріли, які ми не можемо спрогнозувати, наслідки яких незрозумілі, то в енергосистемі принципово краща, ніж була в минулому році в цей час", — каже Володимир Кудрицький.
Він також розповів, що у України є величезний резерв потужності (імпорту), який не використовується просто через те, що регулювання на українському ринку не відповідає регулюванню на ринках європейських, через що в Україні протягом досить великої кількості годин ціна тримається нижче, ніж європейські ціни, притому, що може бути в цей момент досить серйозний дефіцит потужності.
Щодо майбутніх заходів, спрямованих на забезпечення стійкості української енергосистеми голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що потрібно переходити до усвідомлення того, що нескінченно ремонтувати багато разів пошкоджену і вже давно застарілу генерацію може бути технічно неможливо – отже, Україні потрібна нова генерація.
"Потрібно зосередити зусилля в середньостроковій перспективі, щоб залучити інвестиції в нову генерацію. Якою має бути така нова генерація, йдеться у нашому "Звіті оцінки адекватності відповідності генеруючих потужностей", ми готуємо його з 2017 року, і там чітко прописано, які саме види генерації і в якій кількості потрібні енергосистемі на десятирічну перспективу. Питання знову ж таки полягає в тому, як створити регуляторні умови, щоб приватні інвестори – і українські, і зарубіжні – могли вкладатися в проєкти побудови генеруючи потужностей і розуміти, яким чином ці інвестиції будуть окуповуватися. Одразу скажу, що із мого спілкування з різними потенційними інвесторами – війна не є основним ризиком, який вони бачать для інвестування в Україні. Вона не була таким ризиком до вторгнення і не є таким ризиком зараз", — зазначив Кудрицький.
Раніше Фокус писав, що українські оператори мобільного зв'язку вкладають мільйони в енергонезалежність мереж.
Нагадаємо, промислові споживачі в Україні можуть імпортувати електроенергію, що дозволить їм стабільно працювати під час блекаутів, кажуть в Мінекономіки.