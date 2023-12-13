Подалі від блекаутів: що потрібно Україні, аби уникнути відключень електроенергії цієї зими

В енергосистемі України наявний дефіцит потужності, який може збільшитися під час сильних морозів. Це ускладнює ситуацію з електропостачанням та потенційно може призвести до відключень споживачів.

В Україні зранку 13 грудня споживання на 0,7% нижче, ніж вчора, 12 грудня, в той же час. Але загальний рівень споживання залишається на високому рівні, що створює додаткове навантаження на енергосистему. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

"На теплових електростанціях один блок включився після ремонту, один пішов в ремонт. Ще на одному блоці продовжено термін відновлювальних робіт. Також в аварійний ремонт вийшов один блок на теплоелектроцентралі. Сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду. Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються", — повідомили в компанії. Там також зазначили, що імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. "Загальний обсяг 4026 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт", — йдеться у повідомленні "Укренерго".

На думку голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, для підвищення рівня стійкості енергосистему в Україні потрібно провести усі ремонтні кампанії та ввести у енергосистему блоки електростанцій, що наразі знаходяться у ремонті.

"Ми можемо зараз зробити дві речі. Перша – вивести якомога більшу кількість блоків з ремонту, як з аварійного, так і капітального, що ведеться на ряді об’єктів після обстрілів. Зараз гостро стоїть питання дефіциту, у нас певна нестача генерації, притому, що споживання ще не максимальне, ми ще не бачили серйозних і довгих морозів, але коли вони вдарять, нам треба бути оснащеними генеруючи ми потужностями", — розповів Кудрицький під час виступу на Energy Security Dialogue 2023 в Києві вчора, 12 грудня.

Він також наголосив на потребі комерційного імпорту електроенергії з країн Євросоюзу.

"Друге, що ми повинні зробити, ми повинні нарешті замінити оцю аварійну допомогу, яку ми беремо кожен день, не знаючи, насправді, на 100%, чи нам її нададуть в достатній кількості, замінити аварійну допомогу на плановий звичайний для кожної європейської країни комерційний імпорт. І це треба зробити негайно. Це легша задача, ніж закінчення ремонтів, тому що це питання регуляторне", — повідомив Володимир Кудрицький.

За його словами, сьогодні "Укренерго" забезпечує можливість імпортувати 1700 МВт потужності з країн ЄС. Але поки що використання цього імпортного перетину в пікові навіть години не перевищує 33%. "Ми беремо аварійну допомогу і будемо брати в обсягах, які будуть можливі. На сьогоднішній день дефіцит в енергосистемі не є чимось, що не можна подолати. Основне – відкрити можливість комерційного імпорту можна в невеликі терміни. І якщо винести за дужки обстріли, які ми не можемо спрогнозувати, наслідки яких незрозумілі, то в енергосистемі принципово краща, ніж була в минулому році в цей час", — каже Володимир Кудрицький.

Він також розповів, що у України є величезний резерв потужності (імпорту), який не використовується просто через те, що регулювання на українському ринку не відповідає регулюванню на ринках європейських, через що в Україні протягом досить великої кількості годин ціна тримається нижче, ніж європейські ціни, притому, що може бути в цей момент досить серйозний дефіцит потужності.

Завершення аварійних та планових ремонтів на теплових станціях допоможе у подоланні дефіциту потужності Фото: УНІАН

Щодо майбутніх заходів, спрямованих на забезпечення стійкості української енергосистеми голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що потрібно переходити до усвідомлення того, що нескінченно ремонтувати багато разів пошкоджену і вже давно застарілу генерацію може бути технічно неможливо – отже, Україні потрібна нова генерація.

"Потрібно зосередити зусилля в середньостроковій перспективі, щоб залучити інвестиції в нову генерацію. Якою має бути така нова генерація, йдеться у нашому "Звіті оцінки адекватності відповідності генеруючих потужностей", ми готуємо його з 2017 року, і там чітко прописано, які саме види генерації і в якій кількості потрібні енергосистемі на десятирічну перспективу. Питання знову ж таки полягає в тому, як створити регуляторні умови, щоб приватні інвестори – і українські, і зарубіжні – могли вкладатися в проєкти побудови генеруючи потужностей і розуміти, яким чином ці інвестиції будуть окуповуватися. Одразу скажу, що із мого спілкування з різними потенційними інвесторами – війна не є основним ризиком, який вони бачать для інвестування в Україні. Вона не була таким ризиком до вторгнення і не є таким ризиком зараз", — зазначив Кудрицький.

Раніше Фокус писав, що українські оператори мобільного зв'язку вкладають мільйони в енергонезалежність мереж.

Нагадаємо, промислові споживачі в Україні можуть імпортувати електроенергію, що дозволить їм стабільно працювати під час блекаутів, кажуть в Мінекономіки.