Соціальний захист: які пільги мають військовослужбовці щодо кредитних зобов'язань

Що потрібно зробити військовослужбовцю, щоб отримати звільнення від сплати відсотків за користування кредитом і звільнення від сплати штрафів, пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом.

Деяких людей війна змушує забути про оплату кредиту. Що варто знати військовослужбовцям, щоб телефонний дзвінок чи повідомлення про кредитні зобов’язання та штрафні санкції за їх невиконання не стали несподіванкою. Роз’яснення дали фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

"Військовослужбовцю слід знати, що відповідно до п. 15 ст. 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей" військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову… штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються", — зазначила Мар’яна Федорак, начальниця відділу Коломийського центру безоплатної правової допомоги.

На які кредитні зобов’язання поширюється норма

За інформацією Мар’яни Федорак, ця норма не поширюється на кредитні договори щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду:

житлові будинки;

квартири;

майбутні об’єкти нерухомості;

об’єкти незавершеного житлового будівництва;

майнові права на них.

Також це стосується кредитних договорів на придбання автомобіля.

Як отримати звільнення від сплати відсотків і штрафів

Щоб отримати звільнення за користування кредитом і звільнення від сплати штрафів, пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом, потрібно зробити такі кроки:

Звернутися до банку з письмовою заявою про отримання довідки із сумою залишку заборгованості за тілом кредиту, а також процентів, комісій, штрафів тощо. Звернутися із заявою до банку чи фінустанови про звільнення від сплати процентів, комісій, штрафів за кредитом, додавши до заяви документи, що підтверджують ваш статус військовослужбовця. Банк має протягом 30 днів розглянути заяву та повідомити про ухвалене рішення. У разі незадоволення банком (фінансовою установою) зазначених у заяві вимог — звернутися до Національного банку України зі скаргою на дії банку. У разі незадоволення або часткового незадоволення банком зазначених у заяві вимог — звернутися до суду з позовом до банку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які бійці матимуть право на 60 днів відпочинку. Рада врегулювала питання надання й терміни різних видів відпусток. Демобілізовані військовослужбовці мають право на оплачувану відпустку зі збереженням страхового стажу.