На 2600 гривень більше: кому з пенсіонерів збільшать виплати

У березні 2024 року очікується проведення індексації пенсій за новими правила. Зокрема, розрахунок виплат здійснюватиметься за допомогою балів та з урахуванням кожного відпрацьованого місяця.

З 1 січня 2024 року в Україні максимальну пенсію збільшать з 20 930 до 23 610 гривень, тобто очікується підвищення на 2,6 тисячі гривень. Про це повідомили в OBOZ.UA.

З січня прожитковий мінімум збільшиться з 2093 до 2361 гривні для тих, кому виплати обмежені десятьма прожитковими мінімумами.

Індексація пенсій

У березні 2024 року в Україні проведуть індексацію пенсій за новими правилами. Розрахунок виплат проводитиметься з використанням балів та з урахуванням кожного відпрацьованого місяця.

Збільшення мінімальної зарплати

У квітні відбудеться збільшення мінімальної зарплати з 7 100 до 8000 гривень. Крім цього, підвищать пенсію тим, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг 65-річного віку. Зокрема, очікується збільшення пенсійних виплат з 2840 до 3200 гривень для цієї категорії пенсіонерів.

Які виплати отримають пенсіонери

Під час розрахунку середню зарплату за три роки помножать на відношення середньої зарплати в країні до середньої зарплати майбутнього пенсіонера, після чого суму, що вийшла, помножать на кількість відпрацьованих років та на 1%.

Громадяни, що сплачують внески із середньої зарплати, перебуваючи на пенсії, зможуть отримати виплати в розмірі приблизно 29% звичного доходу. Зокрема, нині це 4,5 тисячі гривень. Проте той, хто офіційно отримує мінімальну зарплату, отримуватиме пенсію в розмірі 2093 гривні. Для отримання пенсії в розмірі 10 тисяч гривень офіційна зарплата повинна бути 33,3 тисячі гривень.

Розмір середньої пенсії

Середні виплати громадян, які вийшли на пенсію за віком, становлять 5 230 гривень. Середній розмір виплат тих, хто отримує пенсію за вислугу років, становить 9 635 гривень.

Нагадаємо, директорка Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ПФУ Валентина Боршовська заявила, що пенсіонери, які до 24 лютого 2022 року мали статус ВПО та отримують виплати через "Ощадбанк", повинні звернутися до ПФУ до 31 грудня. Це потрібно для проведення ідентифікації пенсіонерів.

Раніше перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак розповіла, що пенсіонерам, які не витрачають і не знімають кошти зі своїх рахунків протягом шести місяців, можуть заблокувати виплати. Вона порадила літнім людям оплачувати пенсійною карткою покупки або переводити частину коштів у готівку.