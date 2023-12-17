Чим субсидія відрізняється від пільги: у ПФУ пояснили головні відмінності

У Пенсійному фонді наголосили, що за наявності одночасно права на субсидію і на пільгу надається тільки один з видів допомоги.

Чимало громадян плутають такі поняття як "житлова субсидія" та "пільга на житлово-комунальні послуги" і навіть часто вважають, що це різні назви однієї і тієї ж виплати. У Пенсійному фонді України пояснили, чим відрізняються ці поняття.

"Це не зовсім так. Дійсно, спільним є те, що це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", — повідомили у фонді.

У ПФУ зазначили, що житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг та пільга на оплату житлово-комунальних послуг – це два різних види виплат.

Що таке житлова субсидія

Житлова субсидія – це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства. Тобто, якщо домогосподарство має низький дохід, то може отримувати допомогу від держави на оплату комунальних послуг (житлову субсидію).

Умови призначення цієї допомоги та порядок їх надання визначено в Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Що таке пільга

Пільга – встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) ветеранів війни, діти війни, багатодітні сім’ї та ін.

У Пенсійному фонді зазначили, що залежно від категорії отримувачів пільга на оплату ЖКП може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначається Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України № 373 від 17.04.2019.

"Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг мають кілька пільговиків, розрахунок суми пільги здійснюється одному із таких пільговиків, який має право на більший за розміром відсоток знижки плати, з урахуванням розміру пільг інших пільговиків", — йдеться у постанові Кабміну. Уповноважені органи мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для надання пільг.

У ПФУ наголосили, що за наявності одночасно права на субсидію і на пільгу надається один з видів допомоги.

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