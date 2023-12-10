Багатодітні сім'ї можуть отримати 50% знижки на оплату комунальних послуг, — ПФУ

У ПФУ зазначили, що пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду та форми власності житла. Знижка надається на рік з місяця, коли таке право виникає.

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В Україні багатодітні сім’ї мають право отримати пільги на оплату житла та комунальних послуг. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як отримати знижку та які документи потрібно подати.

На які послуги надаються пільги

У ПФУ зазначили, що згідно зі статтею 13 Закону України "Про охорону дитинства" родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається 50-відсоткова знижка:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого газу для побутових потреб;

на вартість палива, якщо у помешканні відсутнє центральне опалення.

У Фонді зазначили, що такі пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду та форми власності житла. Знижка надається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Які документи подати

Щоб отримати пільги на оплату ЖКГ, у багатодітної сім’ї має бути відповідне посвідчення. На його підставі родина включається до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Багатодітна сім’я повинна надати такі документи:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

декларацію про доходи сім’ї пільговика;

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення у разі оформлення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Подати необхідні документи до ПФУ можна особисто, поштою, online через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал "Дія".

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, як в уряді планують змінити нормативи та формат фінансування виплат. У Мінсоцполітики запропонували змінити концептуальний підхід до затвердження соціальної норми твердого палива для надання пільг та житлових субсидій, зважаючи на тепломісткість, а не вагу.