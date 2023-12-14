Розрахунки картками не припинялись: як атака на "Київстар" вплинула на банки

За словами заступника голови НБУ, через хакерську атаку на "Київстар" виникають проблеми з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку цього оператора.

Кібератака на "Київстар" на роботу НБУ та банківської інфраструктури переважно не вплинула. Більшість банкоматів та терміналів самообслуговування та банківські відділення працюють у штатному режимі. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі. Про це йшлося під час наради представників системно важливих банків із заступником голови НБУ Олексієм Шабаном.

За заявою Шабана, наразі немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

Водночас хакерська атака на "Київстар" негативно вплинула на банківську систему. Виникають проблеми з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку "Київстар".

"Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію — переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi", — повідомив Шабан.

Він звернув увагу банків на необхідності уточнення планів їх безперервної роботи з урахуванням нових обставин.

"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", — зазначив він.

Заступник голови НБУ також подякував представникам банків за оперативність і високий рівень готовності до непередбачуваних подій та звернув їх увагу на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

"Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері", — сказав він.

Додамо, що Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.

Як повідомляв Фокус, хакери, котрі 12 грудня здійснили масштабну атаку, не отримали персональних даних абонентів. У пресслужбі "Київстар" повідомили, що в результаті атаки хакерів персональні дані користувачів не були вкрадені. Зокрема, заяви про знищення комп'ютерів і серверів також назвали фейком із боку росіян.

Відомо, що російські хакери вразили кіберзахист найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.