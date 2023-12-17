Соціальний захист: що потрібно знати про скасування статусу ВПО

Юристи зазначають, що у випадку скасування довідки внутрішньо переміщеним особам припиняється виплата допомоги на проживання.

Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) дає право на визначені законодавством виплати та пільги. Однак за певних обставин цей статус можна втратити. Про це повідомляють фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

Коли довідка ВПО може бути скасована

Довідка ВПО скасовується, якщо людина:

подала заяву про відмову від довідки;

повернулася до покинутого місця постійного проживання;

виїхала на постійне місце проживання за кордон;

подала завідомо недостовірні відомості;

скоїла кримінальне правопорушення (вичинила дії, спрямовані на: захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність України; терористичний акт; військове кримінальне правопорушення тощо).

У випадку скасування довідки ВПО припиняється виплата допомоги на проживання.

Які органи приймають рішення

Рішення про скасування дії довідки приймає керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та у виконавчих органах за місцем проживання людини

Юристи зазначають, що відомості про прийняте рішення щодо скасування дії довідки про статус ВПО невідкладно вносяться до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Як дізнатись, що довідку ВПО скасовано

Структурні підрозділи з питань соцзахисту населення зобов’язані повідомити людину про скасування статусу ВПО упродовж трьох днів з дня прийняття такого рішення.

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