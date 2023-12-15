"Є різні інструменти": Мішель впевнений у фінансуванні України попри вето Орбана

За словами президента Євроради, його метою було зібрати голоси усіх 27 членів ЄС, а мати одностайні рішення складно, але можливо.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Україну бачити позитивний знак у голосуванні за бюджетну підтримку, навіть попри те, що очільник Угорщини Віктор Орбан заблокував її ухвалення в ніч на п’ятницю. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар Мішеля після завершення зустрічі лідерів ЄС.

Як зазначив президент Євроради, його метою було зібрати голоси усіх 27 членів ЄС.

"Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу", — заявив він.

Через відмову Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС. Втім, Мішель запевняє, що Україна все одно отримає кошти.

"У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", — наголосив він.

У виданні додають, що Мішель відмовився уточнювати, чи піде Європейський Союз на ухвалення рішення в обхід вето Орбана, однак підкреслив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.

"У нас є різні інструменти, аби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку", — запевнив політик.

Прем'єр Угорщини Орбан наклав вето на виділення допомоги Україні: деталі

Нагадаємо, 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення для України 50 млрд євро від Європейського Союзу. За словами політика, до цього питання у ЄС повернуться наступного року.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемося до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", — написав він.

Раніше повідомлялося, що Орбан влаштував "демарш" під час голосування щодо вступу України до ЄС. Політик заявив, що Угорщина не хоче брати участь у цьому "поганому рішенні" і назвав його нераціональним за нинішніх обставин.

Нагадаємо, що 14 грудня Орбан говорив, що не бачить підстав для початку переговорів про вступ України до ЄС.