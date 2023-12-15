Російські нафтові компанії в перші два тижні грудня різко наростили експорт дизпалива морем

Експерти кажуть, що зростання стало можливим завдяки майже повному зняттю експортного ембарго, що запроваджували наприкінці вересня 2023 року.

Впродовж перших двох тижнів грудня 2023-го нафтові компанії РФ різко наростили експорт дизельного палива морем, який в результаті відновився до одного мільйона барелів на добу. Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Як зазначає джерело, таке зростання стало можливим завдяки майже повному зняттю експортного ембарго, яке було запроваджено наприкінці вересня 2023 року.

Із посиланням на дані аналітиків французької компанії Kpler, видання повідомляє, що Росія за перші тижні грудня відновила морський експорт дизпалива до рівня 1 млн барелів на добу, що є максимальним показником від серпня 2023-го. І все це відбулося завдяки скасуванню експортних обмежень.

Російська влада через суттєве подорожчання палива ввела з 21 вересня ембарго на експорт бензину та дизпалива. В результаті танкерні постачання дизпалива знизилися до 740 тисяч барелів на добу у вересні. Проте вже через два тижні заборону експорту для дизпалива, яке прямує до портів трубопровідним транспортом, було знято, оскільки збереження повної заборони експорту загрожує НПЗ затоваренням та зниженням нафтопереробки.

У жовтні морський експорт дизпалива показав зростання до 768 тисяч барелів на добу.

Вже в листопаді РФ зняла ембарго на експорт бензину, а наприкінці місяця також і на експорт літнього дизпалива.

За даними експертів, морський експорт у листопаді збільшився в середньому до 800 тисяч барелів на добу. З-під заборони був виведено зимове ДП, попит на яке зростає у Росії у період холодів.

Хто більше за всіх купляє російське дизпаливо

Зазначимо, що найбільше купляє російське дизпаливо Туреччина. Там найбільше постраждали від ембарго, поки що відновлюють колишній рівень імпорту.

Друге місце за обсягом постачання утримує Бразилія, яка нарощує імпорт із РФ третій місяць поспіль.

Нагадаємо, навесні 2023-го США запровадили нові санкції проти роскомпаній, пов'язаних із ВПК. Серед тих, що потрапили під розширені обмеження Сполучених Штатів, був і найбільший виробник титану в Росії.