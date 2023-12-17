Понеділок на україно-польському кордоні знову почнеться з блокади, — польські ЗМІ

За інформацією радіо RMF FM, черга в Дорогуську становить 70 кілометрів і налічує понад 2000 українських вантажівок.

У понеділок, 18 грудня, польські перевізники планують по обіді розпочати нову акцію протесту на під'їзній дорозі до кордону в Дорогуську. Про це повідомляє польське радіо RMF FM.

За інформацією журналістів, зараз черга налічує понад 2000 українських вантажівок. При цьому пропускна спроможність КПП на українсько-польському кордоні біля Дорогуська становить близько 650 вантажівок на добу. Як зауважують на RMF FM, неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попереднього протесту.

"Акція протесту може тривати навіть до 8 березня", — підтвердив один із лідерів протесту Павло Озигала.

Українські водії обурені всією ситуацією і пропонують врешті-решт випустити їх із Польщі, а потім, як вони кажуть, можете не впускати.

Польські водії, за словами журналістів, перебувають в ідентичній ситуації по інший бік кордону. Крім того, їх виганяють із системи електронної черги, усунення якої — одна з вимог польських перевізників.

Станом на 17 грудня, за інформацією RMF FM, черга в Дорогуську становить 70 кілометрів. Вона сягає міста Пяски в Люблінському воєводстві. Час очікування реєстрації становить близько 100 годин.

Водночас черга на перехід з Україною в Гребенному становить 30 кілометрів і там зібралося близько 500 вантажівок. Час очікування реєстрації — 125 годин.

Мер не дозволив акцію протесту, а суд скасував рішення

Протест перевізників на КПП у Дорогуську, що триває з 6 листопада, було зупинено минулого понеділка, 11 грудня, мером гміни Дорогуськ Войцехом Саввою. Однак польські перевізники тут же подали ще одну заявку на нову блокаду з 18 грудня по 8 березня.

Окружний суд Любліна скасував рішення мера, пояснюючи це тим, що особливої шкоди майну, про яку говорив мер Дорогуська, не спостерігається.

Вимоги протестувальників

Польські перевізники, за словами журналістів, через кілька тижнів після початку блокади нарешті визначилися зі своїми вимогами:

введення комерційних дозволів для українських компаній на транспортування товарів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для української армії;

призупинення дії ліцензій компаній, створених після початку війни в Україні;

перевірка компаній, створених після початку повномасштабного вторгнення;

ліквідація електронної черги на українській стороні.

Тим часом у селі Медика Підкарпатського воєводства з 23 листопада протестують фермери з організації "Шахрайське село". Вони вимагають, серед іншого, субсидії на кукурудзу і заявляють, що протестуватимуть до кінця.

Нагадаємо, що на кордоні з Польщею збили трьох українців. Водія, який збив громадян України на пішохідному переході, затримала поліція.

Тим часом у Польщі намагаються розібратися з протестами своїх перевізників. 12 грудня польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявляв, що уряд знайшов спосіб, як розблокувати кордон, однак деталей не повідомляли.