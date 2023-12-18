Субсидії в Україні: хто з українців може втратити допомогу на комуналку

Громадяни можуть подати заяву до Пенсійного фонду, щоб отримати державну допомогу на оплату комунальних послуг. При цьому будуть звертати увагу, чи є у сім'ї безробітні та борги.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розглядають заявки українців на отримання субсидії на опалювальний сезон 2023-2024. Для цього громадяни мають подати певний набір документів і чекати на рішення установи. Допомогу на оплату комуналки можуть отримати далеко не усі. Про деталі нарахування субсидії ідеться у статті на порталі УНІАН.

Субсидію можуть отримати громадяни, у яких комунальні платежі складають понад 15% доходу сім'ї, вказується на порталі. Щоб дізнатись, чи погоджено виплати, потрібно зайти на сайт електронних послуг ПФУ і подивитись на сторінку повідомлень.

Зазначимо, порядок надання субсидій визначається низкою постанов Кабінету Міністрів України. При цьому будуть зважати на сукупний дохід усіх членів родини, житлову площу та наявність боргів за комуналку.

Субсидії в Україні — кому скасують або відмовлять

У деяких випадках у наданні субсидії відмовляють:

якщо є борг за оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) за три і більше місяців;

якщо є повнолітній член родини, який не має роботи, ніде не навчається і не зареєстрований як безробітний;

якщо площа помешкання виходить за певні межі (квартира — більш як 130 кв. м, будинок — більш як 230 кв. м);

якщо є автомобіль, випущений менш як п'ять років тому, або два і більше авто, випущених менше як 15 років тому (вимога не стосується мопедів та велосипедів);

якщо є депозит розміром більш як 100 тис. грн;

якщо не повернули зайві кошти, отримані по субсидії;

якщо впродовж року витратили на одноразову покупку більш як 50 тис. грн;

якщо хтось з членів родини має борг за аліментами (три місяці і більше).

Як оформити субсидію

На сьогодні подати заяву на отримання субсидії можна двома способами:

у паперовій формі — звернутись з усіма необхідними документами у відділення Пенсійного фонду або місцевого органу влади;

у електронній формі — через портал ПФУ ("в один клік").

Надавши необхідні документи про повнолітніх членів родини, які проживають або зареєстровані у певному помешканні, потрібно зачекати прийняття рішення щодо надання допомоги.

За яких умов призначають субсидію:

якщо на комуналку іде більше як 15% сукупного доходу сім'ї;

якщо люди зареєстровані у помешканні або орендують його (для внутрішньо переміщених осіб договір оренди не обов'язковий).

Терміни нарахування:

на опалювальний сезон — 1 жовтня;

на неопалювальний сезон — 1 травня.

Документи для оформлення субсидії

Подаючи заяву на допомогу в оплаті комуналки, потрібно зібрати певний пакет документів. Якщо оформлення відбудеться у офісі ПФУ, то потрібно мати при собі копії та оригінали документів. Якщо через портал — скан-копії.

Перелік документів для субсидії:

заява на допомогу;

паспортні дані членів родини, проживають у квартирі або будинку, і довідки про їхні доходи та про місце реєстрації;

номери особових рахунків для оплати ЖКП;

якщо є реструктуризація боргу з ЖКП — копія договору про реструктуризацію;

якщо ідеться про ВПО — довідка про статус переміщеної особи.

Щоб подати заяву на субсидію у електронній формі, необхідно зайти на портал ПФУ, авторизуватись (наприклад, через додаток "Дія"), заповнити спеціальну форму, завантажити необхідні скан-копії та зачекати, поки з'явиться відповідь у рубриці "Мої звернення".

Зазначимо, у листопаді Пенсійний фонд пояснив, що робитиме, якщо у сім'ї є заборгованість за ЖКП, а вона намагається отримати субсидію від держави.

Крім того, у профільному департаменті ПФУ вказали розмір заборгованості, за якої можуть скасувати допомогу для оплати комуналки.