У разі затримки допомоги Заходу: у МВФ попередили про проблеми для економіки України

За словами глави МВФ Крісталіни Георгієвої, економічне відновлення Києва опиниться під загрозою, якщо воно буде змушене "пристосуватися" до відсутності нової фінансової підтримки.

Західні партнери України повинні оперативно виділити країні значні кошти в десятках мільярдів доларів. Будь-яка затримка в наданні додаткового фінансування може негативно позначитися на процесі відновлення економіки країни. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, передає Financial Times.

Георгієва зазначила, що Київ здатний впоратися з можливим короткостроковим дефіцитом фінансування протягом кількох місяців. Вона високо оцінила українську владу за її зусилля з пожвавлення економіки, стримування інфляції та зміцнення податкової бази країни.

Однак у зв'язку з тим, що США та ЄС досі перебувають у процесі переговорів щодо обсягів фінансування для України, наголошується, що економічне відновлення країни може зіткнутися із загрозою, якщо їй доведеться адаптуватися до відсутності нової грошової підтримки.

Якщо триватимуть тривалі затримки допомоги, Україна може бути змушена вдатися до дестабілізаційних методів, таких як друкування грошей, що і сталося за кілька місяців після вторгнення Росії минулого року.

"Важливо не продовжувати цей період, тому що тоді це чинитиме більший тиск на Україну... якраз у той момент, коли країна повернулася до найкращих перспектив для економіки", — сказала глава МВФ.

Георгієва зазначила, що Україна доклала всіх зусиль для забезпечення підтримки з боку своїх союзників.

За її словами, Міжнародний валютний фонд зробив рішучі кроки для збереження макроекономічної та фінансової стабільності України.

"МВФ виконав свою роль, і ми тісно співпрацюємо з Україною. Нам важливо, щоб партнери України, такі як США і Європа, зробили свій внесок", — зазначила Георгієва.

Нагадаємо, 14 грудня в Білому домі розповіли, як Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив гроші Україні. Як заявив представник Білого дому Джон Кірбі, президент США готовий іти на певні компроміси, щоб було просування в "сумлінних переговорах".

Палата представників завершила свої голосування в середу, 13 грудня. Під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив подробиці.

Він зазначив, що республіканці місяцями тримали критичну допомогу Україні в заручниках. За його словами, вони чітко почули меседж глави Кремля Володимира Путіна щодо досягнення своїх цілей в Україні. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року, тому цього року на допомогу розраховувати не доводиться.