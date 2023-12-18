Знайти гроші на пенсії і субсидії: про який "план Б" каже радник президента Олег Устенко

У держбюджеті на наступний рік закладено близько 46,2 млрд доларів іноземної фінансової допомоги. Проте поки що немає чіткого розуміння, коли Україна почне отримувати кошти фінансової підтримки від ЄС та США. На цей випадок є "план Б", каже радник президента Олег Устенко. Що це за план та чи може він негативно вплинути на економіку України?

Для України під час війни міжнародна підтримка залишається дуже важливою для збереження макрофінансової стабільності, кажуть в Національному банку України, де також раніше повідомили, що з огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету у 2024 році потрібно щонайменше 37 млрд дол. Проте поки що немає розуміння, чи отримає Україна бодай невелику частку потрібних коштів від ЄС та США в січні 2024 року, є лише сподівання, що партнери зроблять усе для надання допомоги Україні.

Радник президента Олег Устенко нещодавно повідомив в ефірі телемарафону: "Якщо не буде підтримки у перші дні січня — потрібно переходити до "плану Б". Він може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів". Фактично, йдеться про те, що в разі ненадходження фінансової допомоги Заходу уряд буде вимушений збільшувати обсяг випусків облігацій (ОВДП). Проте, як зазначать експерти, наразі не йдеться про емісійне фінансування, тобто про запуск друкарського верстату гривні, застосування доволі небезпечного механізму, здатного наповнити казну, але водночас похитнути стабільність національної валюти (привести до послаблення курсу гривні).

Відновлення фінансування видатків через емісію — товста червона лінія, яку треба перетинати тільки у випадку катастрофічної ситуації

"Олег Устенко говорив про збільшення обсягів випуску ОВДП як захід, що допоможе пройти "перший етап" зменшення допомоги на початку січня. Як я розумію, мова йде про те, що якщо ми не отримаємо обіцяного фінансування (від США, від ЄС) на початку року, то певний час (мінімум місяць-два) критичних проблем із фінансуванням видатків не буде і їх можна буде перекрити, використавши накопичені резерви, та збільшивши залучення коштів через ОВДП", — пояснив у розмові з Фокусом Максим Самойлюк, економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС).

На його думку, мова точно не йде про запуск друкарського верстату.

"Відновлення фінансування видатків через емісію — товста червона лінія, яку треба перетинати тільки у випадку катастрофічної ситуації. Наразі наші проблеми далеко не настільки критичні. Більше того, відмова від такого монетарного фінансування — це одне із наших зобовʼязань в рамках програми співпраці з МВФ, на яку також завʼязано інше фінансування від країн-партнерів", — зазначає Максим Самойлюк.

Експерти сумніваються у реалізації сценарію емісійного фінансування бюджетних видатків Фото: УНІАН

Експерт також повідомив, що в разі суттєвої затримки надходження допомоги Заходу в Україні можуть виникнути певні складнощі із закриттям видатків бюджету. Це може призвести до перегляду статей видатків державного бюджету на 2024 рік.

"Якщо левова частина допомоги Заходу не буде надходити, на нас дійсно чекають складнощі. Міністр фінансів Марченко заявляв, що на 2024 "провисають" 29 млрд доларів іноземної допомоги — фактично, це кошти від США та від ЄС. Навіть якщо вдасться залучити більше фінансування від інших країн, вони все одно не зможуть закрити розрив повністю. Тож, у випадку ненадходження допомоги можна очікувати на певний перегляд видатків бюджету; оборона точно залишатиметься у пріоритеті, але інші видатки, які уряд визнає некритичними, можуть бути зменшеними. Дотепер у нас не було потреби у такому скороченні як раз через достатні обсяги іноземної допомоги", — пояснив експерт.

Нагадаємо, нещодавно економісти наголосили на потребі розробки "плану Б" на випадок суттєвої затримки фінансової допомоги від закордонних партнерів.

Також Фокус писав, що у Конгресі США повідомили про позитивні зміни в переговорах з питань безпеки кордонів, що може розблокувати додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю.