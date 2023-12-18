В Україні планують оновити надання соцдопомоги: що зміниться у 2024 році

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що нововведення вплине на інтереси одержувачів усіх видів допомог і компенсацій.

У Міністерстві соціальної політики готуються до масштабних змін, які торкнуться призначення різних видів соціальної допомоги та компенсацій українцям. Зміни мають відбутися вже 2024 року. Про це свідчить проєкт наказу Мінсоцу на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Так, у проєкті наказу відомства зазначається, що відбудеться оновлення форми заяви про призначення абсолютно всіх видів соціальної допомоги та грошових компенсацій.

Відомо, що громадяни, які матимуть право на виплати, повинні погодитися на передачу інформації, якщо йдеться про допомогу, що фінансується країнами Заходу. Нова норма, яку пропонують у відомстві, передбачає, що українці за необхідності погоджуватимуться на передачу інформації про себе та всіх представників сім'ї:

владі іноземних держав;

міжнародним організаціям;

донорським установам.

У такому разі відбуватиметься допомога та моніторинг.

"Реалізація вплине на інтереси одержувачів усіх видів допомог і компенсацій", — ідеться в документі.

Нагадаємо, 2024 року, після підвищення прожиткового мінімуму, розмір деякої державної соціальної допомоги стане більшим. Так, у Законі України "Про державний бюджет України на 2024 рік" заплановано підвищення прожиткового мінімуму до 2 920 гривень. Передбачається, що прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років буде на рівні 2 563 гривень, а для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 гривні.

Тим часом 10 грудня стало відомо, що наступного року в Україні зростуть зарплати вчителів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велику кількість доплат педагогам довелося скасувати. Але вже 2024 року вчителі почнуть заробляти більше.

Також у Міністерстві соціальної політики розповіли, хто з вимушених переселенців отримуватиме грошову допомогу від держави 2024 року. Очікується, що виплати збережуть за тими, хто отримував гроші до 1 серпня 2023 року.