До 30 тисяч щомісяця: Кабмін спрогнозував зарплати українців до 2026 року

За прогнозами уряду, у 2024 році очікується збільшення середньої заробітної плати в Україні до 21,8 тис. грн, а у 2026 — до 30 тисяч.

У 2024 році середньомісячна заробітна плата в Україні може збільшитися на 5,5 тис. грн, сягнувши рівня в 21,8 тис. грн. Прогнозується, що до 2026 року цей показник зросте і перевищить позначку в 30 тис. грн. Водночас рівень безробіття знижуватиметься. Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів № 1315, якою схвалено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки.

За прогнозами уряду, середньомісячна заробітна плата в різні роки буде такою:

у 2024 році очікується збільшення до 21,8 тис. грн;

до 2026 року планується подальше зростання, перевищивши позначку в 30 тис. грн.

Порівняно з останнім офіційним показником, представленим Державною службою статистики, який становив 16,3 тис. грн у першій половині 2023 року, прогноз уряду на 2026 рік передбачає майже подвоєння середньомісячної заробітної плати. Це свідчить про очікуване значне зростання до рівня понад 30 тис. грн до зазначеного періоду.

Згідно з прогнозами Кабміну, середньомісячна заробітна плата в Україні підвищуватиметься з урахуванням інфляції в наступному ключі:

у 2024 році очікується зростання на 8,5%;

у 2025 році прогнозується збільшення на 8,9%;

до 2026 року планується подальше зростання на 9,1%.

Такі показники підкреслюють намір уряду забезпечити не тільки зростання середньої заробітної плати, а й компенсувати вплив інфляції на рівень доходів.

"Рівень безробіття українців віком 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП) прогнозується у 2024 році 18,7% до робочої сили відповідного віку. У 2025 році показник знизиться до 17,7%, а у 2026 році — до 15%", — вважають у Кабміні.

Раніше Фокус розповідав, що наступного року українцям мають двічі підвищити мінімальну зарплату. Перше підвищення — до 7100 гривень — очікується з 1 січня, друге — до 8 тисяч гривень — з 1 квітня.

Також, незважаючи на інфляцію в Україні, прогнозується, що зарплати українців поступово збільшуватимуться й надалі, а до 2026 року виплати досягнуть показника в 30 тисяч гривень.