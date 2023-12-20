210 мільярдів лише в Європі: у G7 обговорюють "аванс" для України з активів РФ, — FT

Країни-союзники роздумують над тим, щоб арештувати заморожені кошти Москви та використати їх для допомоги України. За даними ЗМІ, США підтримують цю ідею.

Союзники G7 обговорюють виділення заморожених коштів РФ на підтримку України. Про це йдеться у матеріалі Financial Times від 20 грудня.

За даними видання, західні країни та США шукають способи "виправдати" арешт активів країни-агресорки. Така ідея набула популярності в останні тижні, але викликає "великі суперечки".

Де знаходяться заморожені кошти Росії?

Журналісти отримали доступ до документів Єврокомісії щодо активів РФ за минулий рік. Вони становили приблизно 260 мільярдів євро та знаходились в країнах G7 та ЄС, а також в Австралії.

"Основна частина цього — приблизно 210 мільярдів євро — зберігається в ЄС, включаючи готівку та державні облігації, деноміновані в євро, доларах та інших валютах", — зазначено в матеріалі.

Основна частина "європейських" активів зберігається в Euroclear — бельгійському депозитарії. За даними ЗМІ, йдеться приблизно про 191 мільярд євро.

Друга за величиною сума знаходиться у Франції — приблизно 19 мільярдів євро. Німеччина володіє лише приблизно 210 мільйонами євро.

У США заморожено значно менше російських активів, ніж в Європі. Там зберігається приблизно 5 мільярдів доларів.

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Що пропонується?

США публічно не підтримують конфіскацію заморожених активів. Проте, за інформацією видання, у приватному порядку Вашингтон підтримав цю ідею.

Зокрема, неназвані офіційні особи США назвали використання заморожених коштів РФ "контрзаходом", який не заборонений міжнародним правом та змотивує Москву "припинити свою агресію".

Пропонується сприймати арешт активів як "аванс", адже зрештою Росія буде зобов’язана виплачувати Україні репарації з власної кишені.

Водночас противники такого кроку вважають, що він підірве довіру інших країн. На їхню думку, такі країни як Китай та Саудівська Аравія не будуть вважати, що їхні резерви в інших країнах — у безпеці.

"Офіційні особи прагнуть досягти консенсусу серед країн G7 щодо арешту активів, але Франція, Німеччина та Італія залишаються надзвичайно обережними", — передали журналісти.

У Європі бояться, що Росія помститься. Тож замість конфіскації в ЄС розробляють план, як можна забрати надзвичайні прибутки з утримання активів. Лише за минулий рік Euroclear заробив на цьому приблизно 3 мільярди євро.

Однак навіть ця, "більш обережна" пропозиція, угодила не всім. Деякі країни бояться наслідків навіть цього кроку.

Нагадаємо, політолог Олег Лісний пояснив, як санкції проти Росії поступово руйнують матеріальний добробут прихильників Володимира Путіна.

19 грудня у ЗМІ проінформували, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче поговорити з лідером країни-агресорки про відновлення "зернової угоди".