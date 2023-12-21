Замінять грантами: у Міносвіти розповіли, кому зі студентів можуть скасувати стипендії

У Міністерстві освіти і науки вважають, що на сучасну стипендію студентам неможливо прожити, і фактично одержувані ними гроші від держави — це невеликий приємний бонус.

В В Україні оновлять систему фінансування вищої освіти. Зміни почнуть діяти вже з наступного навчального року. Про це сказав заступник голови міністра освіти і науки Михайло Вінницький.

За його словами, деяким абітурієнтам держава замість стипендій, надаватиме гранти на навчання. Він пояснив, що сучасна стипендія, розмір якої у 2024 році становитиме дві тисячі гривень — це популізм, оскільки студент не може забезпечити свої потреби на ці гроші. Ці кошти є радше приємним для нього бонусом.

"Ми змінимо цю систему. Стипендіями користуватимуться ті, кому держава замовляє і кому покриває 100% їхнього навчання, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи і потребує цієї стипендії. До того ж розмір збільшиться до якихось нормальних сум, на які можна вижити", — розповів він.

Водночас точні суми, до яких збільшаться виплати студентам, у Міністерстві освіти поки що не озвучують.

Гранти для студентів: якими вони можуть бути

Відомо, що грошову допомогу на освіту хочуть прив'язати до бала, який абітурієнт отримає за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Іншу частину студент співфінансуватиме або ж йому запропонують пільговий кредит/соціальний грант (для вразливих категорій населення).

"Система державного замовлення збережеться для тих спеціальностей, які потрібні для державного сектору економіки: лікарі, вчителі, атомні енергетики тощо. Для інших держава має забезпечити можливості здобуття освіти за вільним вибором, більшій кількості молодих громадян", — пояснив Михайло Вінницький 14 грудня 2023 року.

Чиновник вважає, що зміни допоможуть посилити конкуренцію університетів за вступника з державним грантом, що сприятиме якості пропонованої освіти.

Нагадаємо, раніше заступник глави МОН попередив, що стипендії заберуть у студентів, які навчаються за кордоном. За словами Михайла Вінницького, завдяки цьому відомство зможе заощадити кошти та збільшити забезпечення тим, хто навчається в Україні.

Тим часом у серпні 2023 року українські депутати зареєстрували законопроєкт №9672, у якому запропонували скасувати відтермінування від мобілізації для українців, які вирішили у віці 30 і більше років здобути другу вищу освіту. Але трохи пізніше з'явилася альтернатива — документ №9672-2. Фокус уже писав про нього в матеріалі: Мобілізація студентів: з'явився новий законопроєкт про скасування відстрочок.