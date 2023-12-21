Гроші для війни: у "Газпромі" розповіли, скільки мільярдів заробили 2023 року

Незважаючи на зниження цін і обсягів експорту газу порівняно з попереднім роком, у 2023 році "Газпром" розраховує отримати понад 4 трильйони рублів від продажу газу.

Російський монополіст "Газпром" 19 грудня повідомив, що рівень його EBITDA знизиться майже на 40% — з 3,6 трильйона рублів у 2022 році до 2,2 трильйона рублів (24,3 мільярда доларів) у 2023 році.

Так, за словами заступника голови компанії Фаміла Садигова, ці дані охоплюють газовий, нафтовий і електроенергетичний бізнес груп. Він зазначив, що 2023 року "Газпром" має заробити понад 4 трильйони рублів за рахунок продажу газу, і 3,4 трильйона рублів завдяки надходженням у межах інших видів діяльності та зростанню поставок до Китаю.

"Зазначу, що параметри бюджету та інвестиційної програми на 2024 рік дадуть нам змогу виконати всі виробничі плани та зобов'язання перед контрагентами. Ба більше, ми плануємо закінчити наступний рік із резервним фондом понад 180 мільярдів рублів ліквідних коштів на рахунках компанії.

Також наголошується, що в 2023 році "Газпромом" було сплачено загальний податок до російського бюджету в розмірі 2,5 трильйона рублів (28 мільярдів доларів). 600 мільярдів рублів або 6,64 мільярда доларів — додаткові витрати, які є частиною податкових платежів на видобуток сировини в шахтах.

До кінця поточного року "Газпром", за словами Садигова, володітиме майже 420 мільярдами рублів.

Нагадаємо, незважаючи на санкції, Росія налагодила активні поставки скрапленого природного газу в країни Європи. Як повідомляло видання The Financial Times, за сім місяців 2023 року імпорт скрапленого газу з Росії до країн ЄС зріс на 40% порівняно з останнім довоєнним роком. Такі країни, як Іспанія та Бельгія, найтісніше співпрацюють з агресором, посідаючи друге і третє місця в списку найбільших світових імпортерів скрапленого природного газу

До слова, Євросоюз хоче назовсім позбутися російських енергоресурсів. Так, у планах країн ЄС — скоротити імпорт російського газу до 40-45 мільярдів кубометрів уже 2023 року.

Також Фокус розповідав, що до війни російський "Газпром" накопичив на своїх рахунках 2 013 трлн рублів (18 млрд доларів). Однак із початком повномасштабної війни ці запаси почали швидко випаровуватися. Так, до кінця 2022 року від цих коштів залишилося 1,157 трлн рублів (9 млрд доларів), а станом на 30 червня 2023-го в "Газпрому" було всього 683 мільярди рублів (5,3 млрд доларів).