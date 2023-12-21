У "Дії" з'явилася важлива послуга для бізнесу: що зміниться для ФОПів

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли про нову послугу в "Дії", яка має сподобатися всім українцям-підприємцям.

У застосунку адміністративних послуг "Дія" запрацювала автоматична послуга зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що тепер вносити зміни можна всього за кілька секунд.

"Жодного людського фактора, очікування та непередбачуваних відмов. Опрацювання заяви займає три секунди замість доби і відбувається автоматично", — розповіли у відомстві.

Які дані можна вносити

У Мінцифрі пояснили, що в українців з'явилася можливість у режимі онлайн змінювати:

ПІБ;

місцезнаходження бізнесу;

КВЕДи (види економічної діяльності);

контактну інформацію.

"Також не доведеться вказувати податкові дані, оскільки "Дія" все це робить автоматично на основі інформації з реєстрів", — підкреслили у відомстві.

Як скористатися послугою

Для цього потрібно виконати кілька простих кроків, а саме:

авторизуватися в "Дії";

заповнити відповідні форми;

підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Які ще послуги мають з'явитися в "Дії"

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у "Дії" з'являться:

послуга для моряків. Буде вдосконалено процес отримання кваліфікаційних документів для моряків, розширено кількість доступних звань та покращено антикорупційну складову процесу;

послугу "еПідприємець". У межах державної антикорупційної стратегії з'явиться єдиний сервіс електронного підприємця, за допомогою якого бізнес зможе отримати кілька послуг за допомогою однієї заяви;

карта укриттів і "пунктів незламності". На спеціальній платформі зберуть усі пункти незламності та укриття. Там можна буде подивитися, чим вони забезпечені, побачити фото і залишити відгук.

Нагадаємо, у середині листопада в застосунку "Дія" з'явилася нова послуга для водіїв. Так, українцям дозволили отримувати нові водійські посвідчення, замовивши їхню доставку у відділення "Укрпошти" або кур'єром, але за гроші. Також Фокус розповідав, що віднедавна оплачувати адміністративні штрафи теж можна через "Дію".