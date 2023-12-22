Санкції США в дії: танкери з російською нафтою застрягли дорогою до Індії, — ЗМІ

За словами журналістів, танкери з російською нафтою простоюють за кілометри від пункту призначення. Іноді навіть понад місяць.

Майже п'ять мільйонів барелів російської нафти сорту "Сокіл" не досягли індійських нафтопереробних заводів. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, танкери простоюють за кілометри від пункту призначення. Іноді навіть понад місяць. Точна причина незрозуміла, однак, як вважають експерти, однією з них можуть бути санкції Сполучених Штатів Америки.

Повідомляється, що ще в середині жовтня Казначейство США запровадило санкції щодо перших двох суден, пов'язаних із торгівлею російською нафтою. Після цього — ще шість танкерів потрапили під санкції в наступні два місяці. Повідомляється, що 6 із 8 суден, які потрапили під санкції, належать російській державній танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот".

Видання пише, що одним із танкерів у списку Казначейства є NS Century, який перевозив нафту "Сокіл" в індійський порт Вадінар. Однак судно зупинилося на південь від Шрі-Ланки і перебуває там досі.

Ба більше, як ідеться в матеріалі, зупинилися не тільки танкери, які прямували до Вадінара. Ще троє мали вже прибути в порт Парадіп на східному узбережжі Індії. Вони також не дійшли до пункту призначення.

Також журналісти зазначили, що "Кримськ" з 4 грудня стоїть на холостому ходу за понад 400 кілометрів від порту, і тепер до нього приєднався "Нелліс". Незабаром до них може приєднатися і третій танкер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія виділила понад 12 мільярдів доларів у вигляді державних субсидій і кредитів, щоб зберегти свій авіаційний сектор у повітрі. За словами аналітиків, втрата іноземних запчастин і досвіду технічного обслуговування вже почали позначатися на безпеці польотів російських цивільних літаків.