ЄС має використати 80 млрд євро з фонду порятунку, щоб допомогти Україні, — експерт

За словами політика Оллі Рена, підтримка України — це питання свободи, демократії та захисту Європи. Швидкий пошук фінансових коштів необхідний для стримування амбіцій Путіна.

Європейський Союз має підготуватися до використання фонду порятунку (ESM) у розмірі 80 мільярдів євро для підтримки України. Про це заявив фінський політик Оллі Рен виданню Bloomberg.

За словами Рена, заснований при фінському центральному банку для надання кредитів країнам єврозони, що бідують, Європейський механізм стабільності може опинитися в центрі багаторічного "Плану Б" з надання допомоги Києву.

"У нас немає безпосередньої необхідності в ESM на фінансових ринках, але у нас є глибока, екзистенціальна необхідність в Україні", — сказав Рен.

Він також зазначив, що підтримка України — це питання свободи, демократії та захисту Європи.

За словами політика, швидкий пошук фінансових коштів для підтримки України необхідний для стримування "загроз та імперіалістичних устремлінь" президента Росії Володимира Путіна.

"Я дуже стурбований роз'єднаністю Європи і вето Угорщини. Не можна втрачати часу, тому решта 26 країн-членів ЄС повинні швидко зібратися з силами і підготувати план Б без згоди Угорщини, яка, схоже, йде своїм шляхом", — сказав він журналістам.

Видання пише, що ESM, створений 2012 року, досі розглядався як потенційний інструмент для допомоги Україні в її відновленні після війни.

Рен також запропонував, щоб "реалістична і надійна довгострокова стратегія ЄС" включала використання 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії у формі цінних паперів і грошових коштів, які заморожені Євросоюзом, країнами G7 і Австралією.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що США почали термінові переговори щодо використання $300 млрд активів Росії для України. Деякі американські чиновники висловили занепокоєння, що країни світу не поспішатимуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі або в доларах, якщо станеться прецедент конфіскації.