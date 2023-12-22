"Трагедія для України": стабільної підтримки від США вже не буде, — експерт

Аналітик Олег Рибачук заявив, що американці зав'язали проблеми внутрішньополітичні та зовнішні в один вузол. І тепер Білий дім намагається його розв'язати.

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Непевна ситуація з підтримкою України від США пов'язана з майбутніми виборами у 2024 році. Про це заявив голова аналітико-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, каменем спотикання між Демократичною та Республіканською партіями США стало питання міграції. Так, його не можуть вирішити ще з 1996 року. Річ у тім, що для демократів мігранти з Мексики є потенційними виборцями. Тепер республіканці відчули, що можуть домогтися своєї мети і посилити правила.

"Трагедія для України полягає в тому, що вони зав'язали проблеми внутрішньополітичні та зовнішні в один вузол. І тепер Білий дім намагається цей вузол розв'язати", — сказав Рибачук.

Він заявив, що політично Штати не можуть виділити гроші на підтримку України та Ізраїлю, а також Тайваню. В іншому випадку — Вашингтон зіткнеться з геополітичною трагедією.

Рибачук сказав, що найбільшу проблему для України становлять республіканці, які підтримують колишнього президента Дональда Трампа. Їм вигідно, щоб питання підтримки України не вирішилося до виборів.

"Однак у них меншість. Тому є впевненість, що вже в січні буде рішення Сенату і Конгресу про виділення допомоги Україні", — сказав експерт.

Він заявив, що Україна має усвідомити, що гарантовано стабільної підтримки від Штатів, як це було раніше, вже очікувати не варто. Тому необхідно концентруватися на спільному виробництві зброї. Тим більше, що Штати вже пішли на зустріч у цьому напрямку.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що США почали термінові переговори щодо використання $300 млрд активів Росії для України. Деякі американські чиновники висловили занепокоєння, що країни світу не поспішатимуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі або в доларах, якщо станеться прецедент конфіскації.