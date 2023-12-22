Росії буде неприємно: як країни Балтії вирішили нашкодити російській енергосистемі

Системи передачі електроенергії Естонії, Латвії та Литви підключаться до континентальної європейської мережі раніше запланованого терміну. Відключитися від російської енергомережі країни хочуть уже 2025 року.

Країни Балтії на тлі повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну і побоювань за свою енергетичну безпеку, вирішили прискорити процес розсинхронізації своїх електромереж із Росією. Як пише телерадіомовна компанія Естонії ERR, відповідну декларацію з Єврокомісією (ЄК) підписали чотири країни: Естонія, Латвія, Литва і Польща.

Зазначається, що відключення електромереж країн Балтії від російських може відбутися майже на рік раніше, ніж планувалося. Раніше передбачалося, що від'єднання відбудеться наприкінці 2025 року. Але вже погоджено новий термін — лютий 2025 року.

"Естонія від'єднається від російської електросистеми майже на рік раніше, ніж планувалося раніше", — сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За її словами, країни Балтії більше не хочуть залежати від російської енергії. Вона каже, що перебування в російській електромережі — ризик для естонських споживачів. Очікується, що після розсинхронізації країни Балтії самостійно контролюватимуть свої власні електромережі.

Дата від'єднання залежить від швидкості прокладання електрокабелю Harmony Link між Польщею і Литвою. Спочатку його хотіли прокласти морським дном, але врешті-решт його пустять паралельно залізничному полотну Rail Baltic.

"Фактично він буде прокладений коридором Rail Baltic, що набагато безпечніше, економічніше і технічно швидше", — пояснив міністр клімату Естонії Крістен Міхал.

Також країни Балтії спільно вийдуть із контракту BRELL, який було укладено з російськими та білоруськими операторами, влітку 2024 року, за пів року до синхронізації.

До слова, Естонія, Латвія і Литва — це останні три країни Євросоюзу, які все ще синхронізовані з російською електромережею.

Україна вже підключилася до європейської енергосистеми

До початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема була приєднана до енергосистем Росії та Білорусі. Однак опівночі 24 лютого Україна від'єдналася від цих енергосистем. Уже 16 березня минулого року президент Володимир Зеленський повідомив про об'єднання з енергосистемою ЄС. Це дозволило Україні, зокрема, бути енергонезалежною.

А 28 листопада 2023 року стало відомо, що українська енергосистема повністю синхронізувалася з європейською енергомережею і отримала можливість імпортувати великі обсяги електроенергії.

Тим часом нагадаємо, що країни Європейського Союзу розробили план, який передбачає, що блок назовсім відмовиться від російських енергоресурсів. Так, передбачається, що вже до кінця 2023 року імпорт російського газу скоротиться до 40-45 мільярдів кубометрів.