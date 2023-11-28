Дозволить покривати дефіцит: Україна зможе імпортувати більше електроенергії

Україна отримала більші технічні можливості для імпорту електроенергії. Це дозволить покривати дефіцит у енергосистемі, який може виникнути у зимовий період.

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Українська енергосистема повністю синхронізувалася із європейською енергомережею та отримала можливість імпортувати більші обсяги електроенергії. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті ENTSO-E.

Зазначається, що НЕК "Укренерго" виконав усі технічні вимоги, які були необхідні для переведення України з тимчасового режиму на постійну синхронізацію.

Як повідомляють у Міністерстві енергетики, з 1 грудня Україна матиме можливість імпортувати більше електроенергії з Європейського Союзу. Зокрема, європейська мережа операторів ENTSO-E ухвалило рішення про збільшення пропускної спроможності для імпорту з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це дозволить отримати українській енергосистемі додаткові 500 МВт взимку, які покриватимуть імовірний дефіцит електроенергії у зимовий період.

Підключення до європейської енергосистеми: що відомо

У 2017 році НЕК "Укренерго" підписав угоду з європейською мережею операторів ENTSO-E про синхронізацію енергосистем.

До цього кроку Україна готувалася ще з 2002 року, коли від української енергосистеми технічно відокремили та утворили Бурштинський енергоострів, до якого входили Закарпатська та частково Львівська та Івано-Франківська області. Він був відокремлений від загальної енергомережі України та приєднаний до європейських електромереж.

Зокрема, до початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема була приєднана до енергосистем Росії та Білорусі. Однак опівночі 24 лютого Україна від’єдналася від цих енергосистем. Це було заплановане випробування енергосистеми, яке мало б тривати декілька днів, для подальшої можливості підключення до операторів передачі електроенергії ENTSO-E.

Вже 16 березня минулого року президент Володимир Зеленський повідомив про об’єднання з енергосистемою ЄС. Це дозволило Україні, зокрема, бути енергонезалежним.

Нагадаємо, 22 листопада керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні діють обмеження у плані імпорту електроенергії. Причиною цьому є те, що в Україні вартість електроенергії нижча, ніж у ЄС. Відтак через це імпортується менший обсяг електроенергії, ніж це дозволено можливостями.