Благодійна пенсія в Україні: що це означає та на які виплати можна очікувати

Пенсіонери можуть отримати ще одну додаткову виплату — благодійну, яку їм надають меценати.

Юридичні або фізичні особи можуть сплачувати через Пенсійний фонд України персоналізовані благодійні внески. Механізм переказу таких коштів пояснює Пенсійний фонд України (ПФУ) в офіційному телеграм-каналі.

Як зазначається в інформації ПФУ, ці питання регулюються ст. 72-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні", який набув чинності у грудні 2022 року.

Відповідно до встановленого законодавством порядку зі сплаченої на окремий рахунок Пенсійного фонду України благодійної пожертви 70% суми виплачується пенсіонеру, а 30% суми — спрямовується до бюджету ПФУ та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій.

"Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 10 000 грн, пенсіонер отримає 7000 грн", — йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Який розмір благодійної пенсії

Чіткого визначеного розміру благодійної пенсії немає. Усе залежить від того, яку суму надіслав меценат до ПФУ.

Завдяки цим коштам відбувається додаткове фінансування системи пенсійного забезпечення. Тому ці гроші — це пожертвування. У Пенсійному фонді пояснили, чим відрізняється добровільна сплата внесків до ПФУ від благодійних пожертв:

за рахунок добровільної сплати страхових внесків будь-хто може вплинути на зарахування страхового стажу (собі чи іншій особі) або на розмір своєї (чи іншої особи) пенсійної виплати, яку виплачуватимуть у майбутньому;

сплата певної благодійної пожертви на користь конкретного пенсіонера (або знеособлено) надасть можливість збільшити пенсію, яку пенсіонер або пенсіонери отримують уже сьогодні.

Знеособлені благодійні пожертви у повному обсязі та 30% від персоналізованих благодійних внесків є коштами Пенсійного фонду України і не підлягають поверненню.

Які пенсії виплачуються сьогодні

Згідно з останніми даними ПФУ, середній розмір пенсії в Україні становить 5 350 гривень. Статистично найбільші виплати – понад 10 000 гривень — мають лише 10,4% пенсіонерів.

Решта пенсіонерів отримують такі пенсії:

0,6% осіб — менш як 2 000 гривень;

15% — від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% — від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% — від 5 001 до 10 000 гривень;

29,5% — від 2 001 до 3 000 гривень.

Фокус писав, що максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, не всі українські пенсіонери зможуть отримати виплати з нового року. Адже з 1 січня для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати 31 рік стажу. Дотепер нормою вважали 30 років. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.