Відключення SWIFT та заморозка активів: як у РФ готуються до нових санкцій (відео)

На думку очільниці Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної, у російського фінансового сектора існує дві ключові проблеми — з проведенням транскордонних платежів і розвитком довгострокового фінансування. І все це — на тлі трильйонного дефіциту бюджету.

Очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна у своєму першому інтерв’ю за два роки перелічила санкції Заходу, які найбільше вдарили по фінансовому сектору Російської Федерації. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на російське РБК.

За словами голови російського фінансового регулятора, банківський сектор був готовий до частини обмежень, запроваджених країнами Заходу проти Москви після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Тобто Центробанк Росії оцінював ризики посилення санкцій ще з 2014 року, коли Москва наштовхнулася на міжнародний тиск через анексію Криму. Проте деякі нові обмеження, як сказала Набіулліна, створили проблеми для російського фінансового сектора, які РФ поки що вирішити не змогла.

Однією з перших проблем Набіулліна назвала відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT, яка й досі є невирішеною для російського фінансового сектора. Хоча загроза цього існувала вже з 2014 року, після анексії Криму, і в РФ на тлі цієї загрози вибудовували національну платіжну інфраструктуру, проблемою стала неможливість транскордонних переказів.

"Так, вибудовуються ланцюжки, вони постійно змінюються, але це залишається ще проблемою для багатьох підприємств", — сказала голова ЦБ РФ.

Друга тривожна тема, на думку Набіулліної, — заморозка резервів Банку Росії та російських інвесторів. За її словами, заморожування резервів російського Центробанку за кордоном стало "дуже негативним сигналом для всіх центральних банків, тому що це є порушенням базових принципів захищеності резервів". Росії вдалося знизити негативні наслідки від цих санкцій за допомогою плаваючого курсу і обмежень на продаж валюти, яких було вжито навесні 2022 року.

"Дуже болісною темою стало блокування та заморожування активів приватних осіб — мільйонів людей, які не потрапили під санкції, але опинилися із замороженими активами", — додала Набіулліна.

Крім того, у країнах Заходу останніми тижнями посилилося обговорення конфіскації заморожених активів РФ. Так, Німеччина вивчає можливість конфіскації 720 мільйонів євро, що належать Мосбіржі.

Подібні дії щодо російських активів обговорюють також США із союзниками, писала газета The New York Times. Йдеться про понад 300 мільярдів доларів, які планується направити на військову допомогу Україні.

Також Набіулліна підкреслила, що наразі у Росії є серйозні проблеми з розвитком довгострокового фінансування.

Серед нових обмежувальних заходів, які позначаться на доходах економіки РФ, на думку Набіулліної, — запровадження з 1 січня 2024 року поступової заборони на імпорт алмазів із РФ. При загальній оцінці доходів від експорту алмазів у 4 мільярди євро на рік для РФ лише Бельгія закуповувала їх у Росії на 1,8 мільярда євро.

Суттєвою проблемою є і вимога до європейських компаній надавати докази того, що вони дотримуються "цінової стелі" на нафту з РФ, запровадженої країнами Заходу.

Перебудова російської економіки

Разом з тим очільниця Центробанку Росії додала, що структурна перебудова російської економіки йде "досить швидко", оскільки бізнес адаптується до санкцій.

"Є спокуса подумати, що нам, як то кажуть, море по коліно після того, як витримали початковий шторм, хоча ми повинні бути готові до посилення санкційного тиску", — підкреслила Набіулліна.

Проте вона зазначає, що Росії потрібно готуватися до посилення санкційного тиску, бо економіка РФ перебуває у не найкращому стані. Так, за останніми даними, від початку повномасштабної війни в Україні зниження ВВП у річному вимірі становило 2,5%, а дефіцит бюджету — 3,3 трильйона рублів, що дорівнює 2,2% ВВП.

Проте, надаючи оцінку російській економіці, Український центр безпеки і співпраці зауважив: попри те, що економічні показники 2022 року гірші за результати 2021 року — це все ж таки невеликий розрив. Відтак різкого послаблення економіки країни-агресорки завдяки санкціям не відбулось, а вони насправді посприяли розширенню можливостей росіян у торговельному секторі. Наприклад, у листопаді 2023 року реальний ВВП Росії вже досягнув довоєнних показників.

Останні санкцій щодо Росії

У грудні цьогоріч ЄС запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії, які почнуть діяти з 1 січня 2024 року. Переважно обмеження стосувались алмазів та діамантів, а також — постачання товарів подвійного призначення для виготовлення окупантами продукції оборонного призначення. Йдеться про літієві батареї, електродвигуни, станки, автодеталі тощо.

Кррім того, президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ про заходи проти фінансових структур, пов'язаних із постачаннями для військово-промислового комплексу Росії.

Також Великобританія 14 грудня оголосила про впровадження нових санкцій проти Росії — заборонено імпорт російських алмазів та експорт товарів подвійного призначення.

Фокус уже повідомляв, що Росія виділила понад 12 мільярдів доларів у вигляді державних субсидій і кредитів, щоб зберегти свій авіаційний сектор у повітрі.

Нагадаємо також, що майже п'ять мільйонів барелів російської нафти сорту "Сокіл" не досягли індійських нафтопереробних заводів.