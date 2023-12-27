Грошей не буде: РФ блокують спроби продати нафту в Індію

Нафтопереробний завод в Індії Indian Oil Corp від початку грудня чекає на шість танкерів із російською нафтою Sokol, однак поставки поки що так і не відбулися.

Оператору російського проекту "Сахалін-1" не вдалося домовитися з банком в ОАЕ і відкрити рахунок для платежів у дирхамах. З цієї причини Росія не може доставити свою нафту в Індію, а найбільший нафтопереробник країни Indian Oil Corp (IOC ) вже почав користуватися своїми запасами і наростив купівлю "чорного золота" на Близькому Сході. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що індійські державні нафтопереробники всі торговельні операції з РФ ведуть у дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів після того. На цьому наполіг уряд, який не хоче, щоб торгівля відбувалася в китайських юанях, як пропонувала Москва. При цьому приватним нафтопереробникам користуватися китайською валютою можна.

За даними видання, нещодавно оператор ТОВ "Сахалін-1" не зміг відкрити рахунок у банку в ОАЕ для приймання платежів у дирхамах. З цієї причини IOC досі не отримав шість вантажів російської нафти марки Sokol, поставки якої очікувалися ще на початку грудня. Нафту, зокрема, перевозив танкер NS Century, який опинився під санкціями США в листопаді 2023 року.

Усі танкери з російською нафтою зараз плавають навколо Індії та Шрі-Ланки, тоді як NS Century пливе до Сінгапуру.

"Постачальник має намір поставляти сиру нафту. Сподіваюся, незабаром буде знайдено рішення", — розповіло журналістам одне з джерел.

Міністерство нафти Індії повідомило парламентській комісії, що у державних нафтових компаній виникають проблеми з оплатою російської нафти, оскільки не всі індійські банки можуть обробляти платежі в доларах США. При цьому 2022 року Індія створила механізм оплати в рупіях за імпорт, включно із сирою нафтою.

До слова, у грудні Європейський Союз оголосив, що введено 12 пакет санкцій проти Росії. Обмеження набудуть чинності з січня 2024 року.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року ЄС ввів ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Також країни G7 та Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Також раніше стало відомо, що Росія вперше направила в Китай танкери через Арктику.