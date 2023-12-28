Якщо не буде допомоги: індексацію пенсій з 1 березня може бути скасовано, — міністр (відео)

Очільниця Міністерства соцполітики Оксана Жолнович запевнила, що в контексті міжнародної фіндопомоги йдеться не про базові пенсії, а про їх індексацію та підвищення, передбачені в бюджеті 2024 року.

У разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексацію пенсій, намічену на 1 березня 2024 року, може бути скасовано. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, левова частка Пенсійного фонду формується за рахунок внутрішніх пенсійних надходжень, які забезпечуються українськими платниками. Тому попри будь-що, базові пенсії в будь-якому разі буде виплачено і на це кошти знайдуться.

"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, оскільки більша частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, — це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах", — пояснила Жолнович.

Однак міністр припустила, що передбачені в бюджеті на 2024 рік індексація та підвищення пенсій можуть не відбутися, якщо міжнародна фіндопомога затримається або взагалі не буде отримана.

"Я думаю, що ми зможемо впоратися з цими викликами. Я б не хотіла поки що передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", — сказала Жолнович.

Соціальні виплати

Щодо соцвиплат, зокрема допомоги малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, то, за словами Жолнович, ці видатки фінансуються міжнародними партнерами.

Міністр наголосила, що її відомство вже домовилося зі Світовим банком про допомогу на суму майже 2 мільярди доларів, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють витрати на базові соціальні виплати.

Нагадаємо, що про затримку з виплатою зарплат і пенсій майже 12 мільйонам українців першою сказала перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко. Пізніше вона пояснила, що мала на увазі те, що такий ризик є у довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус повідомляв, кому з пенсіонерів потрібно до 31 грудня звернутися до ПФУ, щоб пройти ідентифікацію.