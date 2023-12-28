"Уже не вистачає": в Україні немає грошей на мобілізацію 500 тисяч громадян, — Железняк (відео)

За словами парламентарія Ярослава Железняка, для призову в армію півмільйона осіб необхідно виділити 580 мільярдів гривень, однак військовий бюджет уже відчуває брак коштів.

Наразі в бюджеті України немає коштів на мобілізацію 500 тисяч громадян, про які говорив президент Володимир Зеленський. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив нардеп від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, у новому законопроєкті про мобілізацію, який активно обговорюється в суспільстві, не вказано цифру в 500 тисяч осіб, але, в будь-якому разі, зараз держава не може забезпечити стільки осіб особового складу додатково.

"Чи є гроші на мобілізацію додатково 500 тисяч людей тут і зараз в армію? Ні", — заявив нардеп.

За словами Железняка, у 2023 році військовий бюджет становив 1,9 трильйона гривень, бюджет на наступний рік — 1,6 трильйона.

"Мінус 300 мільярдів, які ми будемо шукати. Уже така математика підводить нас до висновку, що грошей уже не вистачає на поточну чисельність і потреби армії", — пояснив він.

Парламентарій зазначив, що для того, щоб збільшити чисельність війська на 500 тисяч осіб, необхідно приблизно 580 мільярдів гривень. Ці кошти ляжуть на ту частину бюджету України, яка формується коштом внутрішніх доходів.

"Таких грошей ми, на жаль, знайти не зможемо. Ми забезпечуємо армію за свої гроші внутрішніх доходів — податки, митниця, трохи приватизація і кількасот мільйонів доларів від Норвегії. Усі інші міжнародні партнери не фінансують військові витрати", — каже Железняк.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня повідомив, що ЗСУ потребують мобілізації 500 тисяч українських громадян.

26 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запит про мобілізацію 400-500 тисяч українців, а лише сформувало приблизну цифру боєприпасів, озброєння і людського ресурсу на наступний рік.