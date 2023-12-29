"Зради не треба, допомога Заходу в 2024 році надійде", — Данило Гетманцев

В українському бюджеті, як зазначив політик Данило Гетманцев, є кошти на те, аби фінансувати потреби країни у перші місяці наступного року без підтримки з боку союзників.

Країни Заходу абсолютно точно нададуть фінансову підтримку Україні у 2024 році. Це вже вирішено, і питання зараз полягає лише у тому, коли саме надійдуть гроші від партнерів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Союзники ті самі: хто підтримає Україну грошима у 2024 році

Народний депутат нагадав, що одним із джерел фінансування українського бюджету на наступний рік є гроші Міжнародного валютного фонду (МВФ). Організація надасть нашій державі кредит у розмірі 15 мільярдів доларів, а у 2024 році сума надходжень від фонду складе 5,3 млрд дол.

"Я думаю, що ми гроші від МВФ отримаємо, і в цьому контексті треба зазначити важливість Міжнародного валютного фонду не так з точки зору оцих п'яти мільярдів, які ми повинні отримати, як з точки зору того, що МВФ є маркером для всіх інших кредиторів, для всіх інших донорів, які нам допомагають і надають грантові гроші", — сказав Гетманцев.

За його словами, свою фінансову підтримку нададуть і Сполучені Штати Америки. Попри те, що Конгрес ще не погодив пропозицію Джо Байдена про надання 61 мільярда доларів фінансування, Гетманцев каже, що жодна з партій Конгресу не заявляла щодо недоцільності допомоги Україні.

Данило Гетманцев розповів, скільки та якої допомоги очікується в 2024 році

"Тобто ми маємо чіткі політичні зобов'язання і підтвердження того, що ми отримаємо ці гроші. Тому йдеться лише про строки їх надання і йдеться лише про пов'язаність цієї допомоги з іншими внутрішніми програмами Сполучених Штатів Америки, наприклад, як мексиканський кордон чи обмеження для емігрантів. Це певні політичні торги, в яких наше питання є одним з питань. Але сама собою необхідність надання фінансування ніким під сумнів не ставиться. Тобто ця допомога має бути", — пояснив Данило Гетманцев.

За словами Данила Гетманцева, у 2024 році Україна загалом має отримати від пратнерів 37,3 млрд доларів. "Якщо підсумовувати, то джерел фінансування абсолютно достатньо, вони є якщо не юридично підтвердженими, то підтвердженими політично. Тому на 2024-й рік я би не розганяв жодну зраду. Все буде добре", — каже Гетманцев.

Чи будуть гроші від Євросоюзу?

Як пояснив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, у ЄС питання щодо виділення коштів вирішуватиметься 1 лютого. Зараз тривають відповідні консультації з угорською стороною, щоб вона зняла своє вето на внесення змін до бюджету ЄС і щоб стартувала програма Ukraine facility до 2027-го року.

"Але тут треба також розуміти, що цей механізм є найбільш прийнятним для країн-членів Євросоюзу. Але є інші механізми. Наприклад, цього року в грудні ми отримали 1,5 мільярда євро останнього траншу макрофінансової допомоги від Європейської комісії. І ця допомога надається не в межах бюджету Євросоюзу, а в межах наших двосторонніх відносин з країнами-членами ЄС. Тому цей самий механізм він залишиться, якщо раптом не пройде це рішення. Але ми розуміємо, що рішення повинно пройти. Та навіть раптом якщо воно не пройде, то просто буде іншим механізм надання, але ця допомога від ЄС також буде", — сказав політик.

До того ж як зауважив Гетманцев, український уряд продовжує двосторонні відносини та двосторонні кредитні програми з урядами іноземних держав. Мова про такі країни, як Японія, Канада, Норвегія.

"Від них ми також розраховуємо у наступному році отримати десь 5–6 млрд доларів", — зауважив Гетманцев.

Тому, як зазначив Данило Гетманцев, на початку наступного року Україні навряд чи загрожуватимуть фінансові проблеми на тлі відсутності нових надходжень від західних партнерів.

"Ми маємо достатньо потужну підтримку в цьому місяці, у грудні, і маємо, відповідно, запас міцності, який навіть за умови ненадання нам допомоги від донорів допоможе нам пройти січень і лютий", — додав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, 14 грудня у Білому домі розповіли, як Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив гроші Україні. За словами Як заявив речника Джона Кірбі, президент США погодиться на компроміси, аби швидше завершити переговорити. Однак успіх залежить від двох сторін. Також 21 грудня в Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС. У відомстві заявили, що вже діє "план Б".