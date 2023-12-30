"Курс у прогнозі Мінекономіки на 2024 рік 40,7 грн за долар не є дороговказом", — Данило Гетманцев

Впродовж 2023 року українська гривня трималася на більш-менш стабільному рівні. Чи варто очікувати на зміни у майбутньому році, пояснив Фокусу народний депутат Данило Гетманцев.

В Україні відсутні підстави для різких змін курсу на ринку валют. Може відбутися помірне коливання, однак воно не вийде за межі нормального курсоутворення. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Національний банк запровадив такий режим, який дає змогу йому активно втручатися у валютний ринок, але з врахуванням попиту та пропозиції на міжбанківському валютному ринку. І дійсно, він буде відпускати курс, коли обсяг ринку збільшиться, коли жоден спекулянт чи їхня група не зможе впливати на курс своїми операціями", — пояснив Гетманцев.

Він також зазначив, що наразі важко спрогнозувати, яким буде курс у 2024 році. При цьому Гетманцев вважає, що закладений у прогнозі Міністерства економіки рівень курсу валют у 40,7 гривні за долар може й не справдитися.

"Курс міністерства в макропрогнозі — це не дороговказ, це не таргет, ми не таргетуємо курс. Це певна оцінка, виходячи з тих або інших обставин в умовах невизначеності. Дуже важко робити прогнози в той час, коли в нас невизначена ситуація на фронті, коли у нас не визначена ситуація всередині країни, коли є ризики із допомогою партнерів. Але в цих умовах все одно повинен бути визначений прогнозний курс", — сказав він.

Водночас міжнародні резерви будуть використовуватися Нацбанком України як інструмент, який допомагатиме українській гривні бути стабільною. Це передбачає, що золотовалютні резерви можуть зменшуватися.

"Це нормально, бо Національний банк здійснює валютні інтервенції. І точно ми певний рівень резервів не будемо таргетувати, як свою якусь ціль. Безперечно, це класно, коли обсяг резервів високий, тим більше в умовах війни. І це є дуже потужним запобіжником, але не самоціллю", — зазначив Данило Гетманцев.

Він також не виключає, що у 2024 році може відбуватися просідання курсу. "Якщо говорити про курс гривні, то я ніколи не роблю жодних прогнозів курсоутворення. Я не виключаю помірного просідання, але це точно не те просідання, на яке треба звертати увагу, як на щось таке, що виходить з меж нормального курсоутворення", — вважає Гетманцев.

Нагадаємо, що 2 жовтня 2023 року в Нацбанк запровадив гнучкий обмінний курс в Україні. Але ситуацію на валютному ринку продовжує контролювати регулятор шляхом компенсації структурного дефіциту валюти. Тому з курсом можуть відбуватися коливання — долар і дорожчатиме, і дешевшатиме.

Тим часом заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк не планує відмовлятися від своєї Стратегії, яка передбачає пом'якшення валютних обмежень.

"У фокусі уваги залишатиметься курсова стійкість, яка має узгоджуватися зі збереженням під контролем інфляційних очікувань і приведенням інфляції до 5% цілі НБУ в середньостроковій перспективі", — зазначив він.