Економіка Російсько-українська війна Віялові відключення після обстрілів РФ Обстріли міст України
Київ і область частково залишилися без світла: у ДТЕК назвали причини й терміни відновлення
Компанія запевняє, що вимкнення електропостачання — це тимчасовий захід, який пов'язаний із масованими ракетними ударами ЗС РФ.
У низці районів Києва, а також в області тимчасово відключили світло. Про це у вівторок, 2 січня, повідомили в компанії "ДТЕК Київські електромережі".
Світла немає в таких районах Києва:
- Шевченківському;
- Святошинському;
- Голосіївському;
- Подільському;
- на Оболоні.
Також електропостачання відсутнє у Вишгородському та Бучанському районах Київської області.
Коли увімкнуть світло в Києві й області
У ДТЕК пояснили, що відключення пов'язані з обстрілом Києва з боку Збройних сил Росії.
"Щойно ситуація з безпекою дозволить, обов'язково повернемо всім світло!" — сказано в повідомленні ДТЕК.
Нагадаємо, уранці 2 січня під час масованої ракетної атаки ЗС РФ випустили аеробалістичні ракети типу "Кинджал" у напрямку Києва.